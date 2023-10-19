Где смотреть Шарлотт – Интер Майами, во сколько прямая трансляция матча, МЛС (MLS) 22 октября

В воскресенье, 22 октября, сыграют Шарлотт и Интер Майами в рамках МЛС (MLS).

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Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Шарлотт – Интер Майами

Начало матча запланировано на 01:00 по московскому времени.

Шарлотт: все новости

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Прогноз на матч Шарлотт – Интер Майами