Локомотив — Динамо: прогноз на матч 21 октября 2023, МИР Российская Премьер-лига

21 октября, в субботу, пройдет московское дерби — «Локомотив» на своем поле сыграет с «Динамо» в матче 12-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2,5.

Локомотив

Осенью «Локомотив», который буксовал в начале сезона, набрал хороший ход. Команда Михаила Галактионова обыграла «Зенит» на его поле 2:1 с голом Наира Тикнизяна в компенсированное время, в непростом матче была сильнее «Пари НН» (1:0), а также досрочно оформила выход в плей-офф Фонбет Кубка России, уверенно обыграв «Ростов» Валерия Карпина 3:1.

Перед паузой на матчи сборных железнодорожники гостили в Екатеринбурге и уже в который раз проявили свой волевой характер, уйдя от поражения на последних секундах.

Благодаря раннему голу Артема Дзюбы гости повели, затем «Урал» усилиями легионеров Сильвие Бегича и Эрика Бикфалви вышел вперед, но на 96-й минуте Тимур Сулейманов забил уже свой свой второй после перехода в «Локомотив» гол и спас свою команду.

Героем встречи также стал Илья Лантратов, отразивший сразу два пенальти от молодого Ильи Ишкова.

После ничьей с «Уралом» Локомотив» опустился на одну строчку турнирной таблицы и сейчас с девятнадцатью очками занимает четвертую позицию. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.

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Динамо

«Динамо» перед паузой в чемпионате уже в третий раз после возвращения воронежского «Факела» в Премьер-лигу не смогла обыграть этого неудобного для себя соперника — 0:0.

Динамовцы продолжили свою неудачную серию из четырех матчей без побед в РПЛ. Ранее подопечные Марцела Лички также не смогли обыграть «Пари НН» (1:1), уступили «Спартаку» (0:1) и поделили очки в Грозном с «Ахматом» (1:1).

С такими результатами «Динамо» с семнадцатью очками откатилось на шестое место. Член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин уже выразил недовольство результатами команды, сказав, что руководству клуба не нравится такой робингудский подход к футболу, когда отдаются очки командам из нижней части турнирной таблицы.

Стул под Личкой, конечно, не качается, но первые звоночки в виде публичной критики поступили.

Во время паузы в расположении «Динамо» осталось всего девять футболистов, так что о нормальной подготовке к «Локо» речи быть не могло, что не добавляет оптимизма.

Но есть и хорошие новости: после травмы восстановился уругваец Диего Лаксальт, который пропустил больше месяца из-за мышечной травмы.

Также избежал серьезной травмы в игре за сборную России Даниил Фомин, который в матче с Кенией получил ушиб голеностопа. В дерби полузащитник готов играть.

Локомотив — Динамо: история личных встреч

В последних двух встречах соперники обменялись гостевыми победами: в мае Локомотив» выиграл на чужом поле 4:2, а в первой игре прошлого сезона динамовцы не оставили шансов железнодорожникам на «РЖД Арене» — 3:1.

До этого команды выдали четыре подряд ничейных поединков.

Локомотив — Динамо: прогноз на матч

Очень тяжелый для прогноза матч: соперники примерно одного уровня и практически одинаково идут по дистанции. К тому же непонятно, как будут выглядеть команды после игр национальных команд.

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Локомотива» — 2.54

Ничья — 3.55

Победа «Динамо» — 2.72

Как видим, явного фаворита аналитики не видят. Но вряд ли «Локомотив» проиграет на своем поле, так что можно сделать ставку 1Х за 1.47.

Также, учитывая нацеленность команд на атакующий футбол, разумной выглядит ставка ТБ 2,5 за 1.69.

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