Аль-Наср – Дамак: прогноз на матч 21.10.2023, чемпионат Саудовской Аравии

В ближайшую субботу, 21 октября, Аль-Наср с Криштиану Роналду в составе проведет поединок десятого тура аравийской Премьер-Лиги. Один из лидеров чемпионата СА будет принимать Дамак. Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Дамака форой +2,5 (1,66).

Аль-Наср

Команда Луиша Каштру проводит неплохой старт кампании и идет в группе лидеров аравийской Премьер-Лиги. После 9 туров в активе Аль-Насра 19 очков и третье место в турнирной таблице. Отставание от Аль-Хиляля составляет четыре балла.

Перед международной паузой Аль-Наср совершенно неожиданно допустил осечку в поединке со слабеньким клубом Абха (2:2). Теперь Роналду и компания хотят реабилитироваться перед своими фанами.

К слову, КриРо набрал космическую форму и очень удачно съездил в расположение сборной Португалии. В двух матчах отбора на Евро-2024 звездный дед наколотил четыре гола.

«Я не могу смотреть далеко вперед, я уже не молод. Не могу сказать, что буду играть в футбол до 42 лет. Просто хочу наслаждаться моментом. Все идет хорошо, надеюсь, что мне удастся и дальше избегать травм», – заметил Криштиану Роналду.

Добавим, что у Аль-Насра полный порядок с ростером. В списке травмированных числится лишь опытнейший вратарь Давид Оспина, все остальные в строю.

Дамак

Дамак – скромный середняк аравийской лиги, которым рулит известный в прошлом румынский футболист Космин Контра. На данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице.

Дамак не может похвастать выдающимся бюджетом (далеко не все саудитские команды имеют опцию швыряться деньгами налево и направо). Самым дорогим приобретением прошедшего лета стал нападающий Ассан Сиссей, подъехавший из Лечче. За его трансфер заплатили 2,8 млн евро (примерно столько тот же Криштиану Роналду получает за несколько тренировок в Аль-Насре).

Также из мало-мальски известных футболистов выделим хавбека Николае Станчу (64 матча в составе национальной сборной Румынии) и бывшего вингера Бешикташа Кевина Нкуду.

Аль-Наср – Дамак: история личных встреч

Суммарно команды провели 8 очных поединков в рамках элитного дивизиона чемпионата Саудовской Аравии. В активе Аль-Насра пять побед при всего лишь одном поражении. Еще один матч завершился ничейным исходом.

Последняя встреча состоялась 25 февраля. Тогда подопечные Луиша Каштру не заметили оппонента, разгромив Дамак со счетом 3:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Наср – Дамак

Как не тяжело догадаться, букмекеры не балуют высокими цифрами на победу Аль-Насра. БК BetBoom предлагает поставить на хозяев поля с крайне скромным коэффициентом – 1,13. Успех Дамака оценивают на 12,66. Ничья идет за 8,64.

Что касается результативности, то аналитики ждут яркого и веселого футбола. BetBoom дает на тотал больше 3,5 (!) голов кеф 1,77. На тотал меньше 4 мячей предлагают зарядить с коэффициентом 1,95.

Мы считаем, что Аль-Наср добьется победы, но при этом не будет свирепствовать и во что бы то ни стало стремиться разорвать соперника на куски. Все дело в том, что уже 24 числа Аль-Насру предстоит провести матч Лиги чемпионов АФК. Следовательно, Луишу Каштру необходимо грамотно распределить ресурсы. Предлагаем заиграть ставку победа Дамака с форой +2,5. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход событий коэффициент 1,66.

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