Золотой Мяч 2023: претенденты, где смотреть, дата проведения церемонии вручения Золотого мяча 2023

Очередная 67-я по счету церемония награждения лучших футболистов мира состоится 30 октября в Париже в театре Шатле. В ней примут участие 350 вип-персон футбольного сообщества, а прямую трансляцию увидят болельщики по всему миру. На Золотой мяч 2023 претендует тридцать номинантов, но уже сейчас появляются всевозможные инсайды о будущих победителях среди лучших игроков у мужчин и женщин. Помимо этого свои награды получат лучший футболист мира в возрасте до 21 года и лучший вратарь. В России ранее церемонию награждения в прямом эфире показывал главный спортивный канал страны «Матч ТВ». Скорее всего так будет и на этот раз. Представляем вашему вниманию всех номинантов на призы по итогам сезона 2022-2023 года.

Номинанты на Золотой Мяч 2023 – мужчины

Букмекеры уже давно предложили коэффициенты на победителя, где с большим отрывом лидирует Лионель Месси. Аргентинец ранее семь раз становился обладателем Золотого мяча. Если в каких-то случаях его победа вызывала сомнения, то в минувшем сезоне он привел сборную страны к чемпионскому титулу. К тому же появляются инсайды об очередной победе Месси. В прошлом году обладателем награды стал французский нападающий Карим Бензема

Номинанты женщины

Тут тоже тридцать номинанток. В первую очередь внимание будет приковано к футболисткам, представляющим «Барселону» и сборную Испании. Каталонский клуб выиграл в прошлом сезоне женскую Лигу Чемпионов, а испанки стали чемпионками мира. Если у мужчин практически все ясно в отношении Лионеля Месси, то у женщин все указывает на победу Айтаны Бонмати, полузащитницы «Барселоны» и сборной Испании. В прошлом году обладательницей Золотого мяча стала ее одноклубница Алексия Путельяс.

Айтана Бонмати, Испания, «Барселона»

Милли Брайт, Англия, «Челси»

Патриция Гихарро, Испания, «Барселона»

Дебинья, Бразилия, «Норт Каролина Кураж»/«Канзас Сити»

Дафна ван Домселаар, Нидерланды, «Твенте»/«Астон Вилла»

Рэйчел Дэйли, Англия, «Астон Вилла»

Аманда Илестедт, Швеция, «Пари Сен-Жермен»/«Арсенал»

Линда Кайседо, Колумбия, «Реал Мадрид»

Ольга Кармона, Испания, «Реал Мадрид»

Диани Кадидиату, Франция, «Пари Сен-Жермен»/«Лион»

Сэм Керр, Австралия, «Челси»

Мари Леон, Испания, «Барселона»

Кэти МакКейб, Ирландия, «Арсенал»

Хината Миядзава, Япония, «Сендай»

Лена Обердорф, Германия, «Вольфсбург»

Асисат Ошоала, Нигерия, «Барселона»

Ева Пайор, Польша, «Вольфсбург»

Сальма Паральюэло, Испания, «Барселона»

Александра Попп, Германия, «Вольфсбург»

Хейли Расо, Австралия, «Реал Мадрид»

Альба Редондо, Испания, «Леванте»

Гуро Рейтен, Норвегия, «Челси»

Венди Ренар, Франция, «Лион»

Фридолина Рольфе, Швеция, «Барселона»

Джилл Рорд, Нидерланды, «Вольфсбург»/«Манчестер Сити»

София Смит, США, «Портленд Торнс»

Джорджия Стануэй, Англия, «Бавария»

Юи Хасэгава, Япония, «Манчестер Сити»

Хаджиджа Шоу, Ямайка, «Манчестер Сити»

Мэри Эрпс, Англия, «Манчестер Юнайтед»

Номинанты на трофей Раймона Копа

Награда вручается лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. Здесь десять номинантов, и чаще всего существует интрига. В прошлом сезоне обладателем стал игрок «Барселоны» Гави, на этот раз претендентов несколько.

Номинанты на трофей Льва Яшина

Среди вратарей тоже наблюдается острая конкуренция. Ярко проявили себя в прошлом сезоне несколько голкиперов, трофей Яшина достанется одному из десяти претендентов. В прошлом сезоне его обладателем стал голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Кроме того на церемонии трофей Герда Мюллера получит лучший нападающий прошлого сезона, а им стал норвежец Эрлинг Холанд, и лучший клуб. Лигу Чемпионов выиграл «Манчестер Сити».