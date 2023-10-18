Золотой Мяч 2023: претенденты, где смотреть, дата проведения церемонии вручения Золотого мяча 2023

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Очередная 67-я по счету церемония награждения лучших футболистов мира состоится 30 октября в Париже в театре Шатле. В ней примут участие 350 вип-персон футбольного сообщества, а прямую трансляцию увидят болельщики по всему миру. На Золотой мяч 2023 претендует тридцать номинантов, но уже сейчас появляются всевозможные инсайды о будущих победителях среди лучших игроков у мужчин и женщин. Помимо этого свои награды получат лучший футболист мира в возрасте до 21 года и лучший вратарь. В России ранее церемонию награждения в прямом эфире показывал главный спортивный канал страны «Матч ТВ». Скорее всего так будет и на этот раз. Представляем вашему вниманию всех номинантов на призы по итогам сезона 2022-2023 года.

 

Номинанты на Золотой Мяч 2023 – мужчины

Букмекеры уже давно предложили коэффициенты на победителя, где с большим отрывом лидирует Лионель Месси. Аргентинец ранее семь раз становился обладателем Золотого мяча. Если в каких-то случаях его победа вызывала сомнения, то в минувшем сезоне он привел сборную страны к чемпионскому титулу. К тому же появляются инсайды об очередной победе Месси. В прошлом году обладателем награды стал французский нападающий Карим Бензема

Номинанты женщины

Тут тоже тридцать номинанток. В первую очередь внимание будет приковано к футболисткам, представляющим «Барселону» и сборную Испании. Каталонский клуб выиграл в прошлом сезоне женскую Лигу Чемпионов, а испанки стали чемпионками мира. Если у мужчин практически все ясно в отношении Лионеля Месси, то у женщин все указывает на победу Айтаны Бонмати, полузащитницы «Барселоны» и сборной Испании. В прошлом году обладательницей Золотого мяча стала ее одноклубница Алексия Путельяс.

  • Айтана Бонмати, Испания, «Барселона»
  • Милли Брайт, Англия, «Челси»
  • Патриция Гихарро, Испания, «Барселона»
  • Дебинья, Бразилия, «Норт Каролина Кураж»/«Канзас Сити»
  • Дафна ван Домселаар, Нидерланды, «Твенте»/«Астон Вилла»
  • Рэйчел Дэйли, Англия, «Астон Вилла»
  • Аманда Илестедт, Швеция, «Пари Сен-Жермен»/«Арсенал»
  • Линда Кайседо, Колумбия, «Реал Мадрид»
  • Ольга Кармона, Испания, «Реал Мадрид»
  • Диани Кадидиату, Франция, «Пари Сен-Жермен»/«Лион»
  • Сэм Керр, Австралия, «Челси»
  • Мари Леон, Испания, «Барселона»
  • Кэти МакКейб, Ирландия, «Арсенал»
  • Хината Миядзава, Япония, «Сендай»
  • Лена Обердорф, Германия, «Вольфсбург»
  • Асисат Ошоала, Нигерия, «Барселона»
  • Ева Пайор, Польша, «Вольфсбург»
  • Сальма Паральюэло, Испания, «Барселона»
  • Александра Попп, Германия, «Вольфсбург»
  • Хейли Расо, Австралия, «Реал Мадрид»
  • Альба Редондо, Испания, «Леванте»
  • Гуро Рейтен, Норвегия, «Челси»
  • Венди Ренар, Франция, «Лион»
  • Фридолина Рольфе, Швеция, «Барселона»
  • Джилл Рорд, Нидерланды, «Вольфсбург»/«Манчестер Сити»
  • София Смит, США, «Портленд Торнс»
  • Джорджия Стануэй, Англия, «Бавария»
  • Юи Хасэгава, Япония, «Манчестер Сити»
  • Хаджиджа Шоу, Ямайка, «Манчестер Сити»
  • Мэри Эрпс, Англия, «Манчестер Юнайтед»

Номинанты на трофей Раймона Копа

Награда вручается лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. Здесь десять номинантов, и чаще всего существует интрига. В прошлом сезоне обладателем стал игрок «Барселоны» Гави, на этот раз претендентов несколько.

Номинанты на трофей Льва Яшина

Среди вратарей тоже наблюдается острая конкуренция. Ярко проявили себя в прошлом сезоне несколько голкиперов, трофей Яшина достанется одному из десяти претендентов. В прошлом сезоне его обладателем стал голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Кроме того на церемонии трофей Герда Мюллера получит лучший нападающий прошлого сезона, а им стал норвежец Эрлинг Холанд, и лучший клуб. Лигу Чемпионов выиграл «Манчестер Сити».

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