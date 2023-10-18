Золотой Мяч 2023: претенденты, где смотреть, дата проведения церемонии вручения Золотого мяча 2023
Очередная 67-я по счету церемония награждения лучших футболистов мира состоится 30 октября в Париже в театре Шатле. В ней примут участие 350 вип-персон футбольного сообщества, а прямую трансляцию увидят болельщики по всему миру. На Золотой мяч 2023 претендует тридцать номинантов, но уже сейчас появляются всевозможные инсайды о будущих победителях среди лучших игроков у мужчин и женщин. Помимо этого свои награды получат лучший футболист мира в возрасте до 21 года и лучший вратарь. В России ранее церемонию награждения в прямом эфире показывал главный спортивный канал страны «Матч ТВ». Скорее всего так будет и на этот раз. Представляем вашему вниманию всех номинантов на призы по итогам сезона 2022-2023 года.
Номинанты на Золотой Мяч 2023 – мужчины
Букмекеры уже давно предложили коэффициенты на победителя, где с большим отрывом лидирует Лионель Месси. Аргентинец ранее семь раз становился обладателем Золотого мяча. Если в каких-то случаях его победа вызывала сомнения, то в минувшем сезоне он привел сборную страны к чемпионскому титулу. К тому же появляются инсайды об очередной победе Месси. В прошлом году обладателем награды стал французский нападающий Карим Бензема
- Хулиан Альварес, Аргентина, «Манчестер Сити»
- Николо Барелла, Италия, «Интернационале»
- Джуд Беллингем, Англия, «Реал Мадрид»
- Карим Бензема, Франция, «Реал Мадрид»/«Аль-Иттихад»
- Кевин де Брюйне, Бельгия, «Манчестер Сити»
- Яссин Буну, Марокко, «Севилья»/«Аль-Хиляль»
- Йошко Гвардиол, Хорватия, «РБ Лейпциг»/«Манчестер Сити»
- Антуан Гризманн, Франция, «Атлетико Мадрид»
- Илкай Гюндоган, Германия, «Манчестер Сити»/«Барселона»
- Рубен Диаш, Португалия, «Манчестер Сити»
- Винисиус Жуниор, Бразилия, «Реал Мадрид»
- Хвича Кварацхелия, Грузия, «Наполи»
- Харри Кейн, Англия, «Тоттенхэм»/«Бавария»
- Ким Мин Чжэ, Южная Корея, «Наполи»/«Бавария»
- Рандаль Коло-Муани, Франция, «Айентрахт Франкфурт»/«Пари Сен-Жермен»
- Роберт Левандовски, Польша, «Барселона»
- Лаутаро Мартинес, Аргентина, «Интернационале»
- Эмилиано Мартинес, Аргентина, «Астон Вилла»
- Килиан Мбаппе, Франция, «Пари Сен-Жермен»
- Лионель Месси, Аргентина, «Пари Сен-Жермен»/«Интер Майами»
- Лука Модрич, Хорватия, «Реал Мадрид»
- Джамал Мусиала, Германия, «Бавария»
- Андре Онана, Камерун, «Интернационале»/«Манчестер Юнайтед»
- Виктор Осимхен, Нигерия, «Наполи»
- Родри, Испания, «Манчестер Сити»
- Букайо Сака, Англия, «Арсенал»
- Мохаммед Салах, Египет, «Ливерпуль»
- Бернарду Силва, Португалия, «Манчестер Сити»
- Эрлинг Холанд, Норвегия, «Манчестер Сити»
- Мартин Эдегор, Норвегия, «Арсенал»
Номинанты женщины
Тут тоже тридцать номинанток. В первую очередь внимание будет приковано к футболисткам, представляющим «Барселону» и сборную Испании. Каталонский клуб выиграл в прошлом сезоне женскую Лигу Чемпионов, а испанки стали чемпионками мира. Если у мужчин практически все ясно в отношении Лионеля Месси, то у женщин все указывает на победу Айтаны Бонмати, полузащитницы «Барселоны» и сборной Испании. В прошлом году обладательницей Золотого мяча стала ее одноклубница Алексия Путельяс.
- Айтана Бонмати, Испания, «Барселона»
- Милли Брайт, Англия, «Челси»
- Патриция Гихарро, Испания, «Барселона»
- Дебинья, Бразилия, «Норт Каролина Кураж»/«Канзас Сити»
- Дафна ван Домселаар, Нидерланды, «Твенте»/«Астон Вилла»
- Рэйчел Дэйли, Англия, «Астон Вилла»
- Аманда Илестедт, Швеция, «Пари Сен-Жермен»/«Арсенал»
- Линда Кайседо, Колумбия, «Реал Мадрид»
- Ольга Кармона, Испания, «Реал Мадрид»
- Диани Кадидиату, Франция, «Пари Сен-Жермен»/«Лион»
- Сэм Керр, Австралия, «Челси»
- Мари Леон, Испания, «Барселона»
- Кэти МакКейб, Ирландия, «Арсенал»
- Хината Миядзава, Япония, «Сендай»
- Лена Обердорф, Германия, «Вольфсбург»
- Асисат Ошоала, Нигерия, «Барселона»
- Ева Пайор, Польша, «Вольфсбург»
- Сальма Паральюэло, Испания, «Барселона»
- Александра Попп, Германия, «Вольфсбург»
- Хейли Расо, Австралия, «Реал Мадрид»
- Альба Редондо, Испания, «Леванте»
- Гуро Рейтен, Норвегия, «Челси»
- Венди Ренар, Франция, «Лион»
- Фридолина Рольфе, Швеция, «Барселона»
- Джилл Рорд, Нидерланды, «Вольфсбург»/«Манчестер Сити»
- София Смит, США, «Портленд Торнс»
- Джорджия Стануэй, Англия, «Бавария»
- Юи Хасэгава, Япония, «Манчестер Сити»
- Хаджиджа Шоу, Ямайка, «Манчестер Сити»
- Мэри Эрпс, Англия, «Манчестер Юнайтед»
Номинанты на трофей Раймона Копа
Награда вручается лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. Здесь десять номинантов, и чаще всего существует интрига. В прошлом сезоне обладателем стал игрок «Барселоны» Гави, на этот раз претендентов несколько.
- Алехандро Бальде, Испания, «Барселона»
- Джуд Беллингем, Англия, «Боруссия Дортмунд»/«Реал Мадрид»
- Элье Ваи, Франция, «Монпелье»/«Ланс»
- Гави, Испания, «Барселона»
- Эдуарду Камавинга, Франция, «Реал Мадрид»
- Джамал Мусиала, Германия, «Бавария»
- Педри, Испания, «Барселона»
- Антониу Силва, Португалия, «Бенфика»
- Хави Симонс, Нидерланды, «Пари Сен-Жермен»
- Расмус Хейлунд, Дания, «Аталанта»/«Манчестер Юнайтед»
Номинанты на трофей Льва Яшина
Среди вратарей тоже наблюдается острая конкуренция. Ярко проявили себя в прошлом сезоне несколько голкиперов, трофей Яшина достанется одному из десяти претендентов. В прошлом сезоне его обладателем стал голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
- Яссин Буну, Марокко, «Севилья»/«Аль-Хиляль»
- Тибо Куртуа, Бельгия, «Реал Мадрид»
- Доминик Ливакович, Хорватия, «Динамо Загреб»/«Фенербахче»
- Майк Меньян, Франция, «Милан»
- Андре Онана, Камерун, «Интернационале»/«Манчестер Юнайтед»
- Аарон Рэмсдейл, Англия, «Арсенал»
- Брис Самба, Франция, «Ланс»
- Марк-Андре тер Стеген, Германия, «Барселона»
- Эдерсон, Бразилия, «Манчестер Сити»
Кроме того на церемонии трофей Герда Мюллера получит лучший нападающий прошлого сезона, а им стал норвежец Эрлинг Холанд, и лучший клуб. Лигу Чемпионов выиграл «Манчестер Сити».
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