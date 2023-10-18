Кейн о 3:1 с Италией: «Отбор кажется легким, но это не так – у нас одна из самых сложных групп. Паники при 0:1 не было, мы показали зрелость»

прокомментировал победу над сборной Италии и выход на Евро-2024

После победы над Италией (3:1) сборная Англии досрочно квалифицировалась на Евро-2024.

«Иногда отбор кажется легким, но стоит отдать должное ребятам, потому что это не так. У нас была одна из самых сложных групп, в последние годы вы видели, как некоторые сильные сборные не попадали на крупные турниры. То, что мы прошли квалификацию с двумя играми в запасе, лишь показывает, по какому пути мы идем.

Мы можем наслаждаться этим, все выступили действительно хорошо – даже когда мы проигрывали 0:1, паники не было. Мы сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что делали на протяжении всего отбора, и были вознаграждены во втором тайме.

Последние несколько лет мы довольно стабильно обыгрывали большие сборные. Победить в Италии – это одно, но закрепив это здесь, с комфортным для нас счетом 3:1, мы продемонстрировали зрелость, думаю.

Мы не будем терять голову. Насладимся следующим сбором, впереди еще две игры и совместная работа. Не успеем оглянуться, как наступит март и приблизится следующий турнир», – сказал капитан сборной Англии в эфире Radio 5.

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