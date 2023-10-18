Кейн о 3:1 с Италией: «Отбор кажется легким, но это не так – у нас одна из самых сложных групп. Паники при 0:1 не было, мы показали зрелость»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия сборная Италии по футболу серия А Италия квалификация Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн прокомментировал победу над сборной Италии и выход на Евро-2024

После победы над Италией (3:1) сборная Англии досрочно квалифицировалась на Евро-2024.

«Иногда отбор кажется легким, но стоит отдать должное ребятам, потому что это не так. У нас была одна из самых сложных групп, в последние годы вы видели, как некоторые сильные сборные не попадали на крупные турниры. То, что мы прошли квалификацию с двумя играми в запасе, лишь показывает, по какому пути мы идем.

Мы можем наслаждаться этим, все выступили действительно хорошо – даже когда мы проигрывали 0:1, паники не было. Мы сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что делали на протяжении всего отбора, и были вознаграждены во втором тайме.

Последние несколько лет мы довольно стабильно обыгрывали большие сборные. Победить в Италии – это одно, но закрепив это здесь, с комфортным для нас счетом 3:1, мы продемонстрировали зрелость, думаю.

Мы не будем терять голову. Насладимся следующим сбором, впереди еще две игры и совместная работа. Не успеем оглянуться, как наступит март и приблизится следующий турнир», – сказал капитан сборной Англии в эфире Radio 5.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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lampard4ever
Ответ djamel
Выиграть Евро англичанам, могут помешать только французы и Саутгейт
Причём французы могут и налажать, но в Саутгейте ты можешь быть уверен.)
+1
0
+1
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djamel
Выиграть Евро англичанам, могут помешать только французы и Саутгейт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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