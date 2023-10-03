«Манчестер Юнайтед» интересен центральный защитник «Эвертона» Брэнтуэйт. Трансфер возможен зимой

Теги Ницца Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Жан-Клер Тодибо Джерред Брэнтуэйт Антониу Силва Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Эвертона».

Манкунианский клуб рассматривает 21-летнего футболиста Джерреда Брэнтуэйта как один из вариантов усиления позиции центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Кроме того, в шорт-листе команды присутствуют еще два кандидата на позицию – это Антониу Силва из «Бенфики» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».

Отмечается, что «Манчестер Сити» также входит в число команд, которые проявляют интерес к футболисту «Эвертона».

Брэнтуэйт провел 5 матчей в нынешнем сезоне АПЛ и получил три желтых карточки.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
МЮ по классике переплатит за паспорт
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Тодибо безумно талантливый, но в голове судя по всему пусто
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Ну хоть не Бреутвейт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Муканов Арманбек
Выпускайте Кра..а,это не сова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Очередное британское/английское дерево за оверпрайс? Не удивлён!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий