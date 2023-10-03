«Манчестер Юнайтед» интересен центральный защитник «Эвертона» Брэнтуэйт. Трансфер возможен зимой

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Эвертона».

Манкунианский клуб рассматривает 21-летнего футболиста как один из вариантов усиления позиции центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Кроме того, в шорт-листе команды присутствуют еще два кандидата на позицию – это Антониу Силва из «Бенфики» и из «Ниццы».

Отмечается, что « » также входит в число команд, которые проявляют интерес к футболисту « ».

Брэнтуэйт провел 5 матчей в нынешнем сезоне и получил три желтых карточки.

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