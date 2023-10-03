«Манчестер Юнайтед» интересен центральный защитник «Эвертона» Брэнтуэйт. Трансфер возможен зимой
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Эвертона».
Манкунианский клуб рассматривает 21-летнего футболиста Джерреда Брэнтуэйта как один из вариантов усиления позиции центрального защитника в зимнее трансферное окно.
Кроме того, в шорт-листе команды присутствуют еще два кандидата на позицию – это Антониу Силва из «Бенфики» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».
Отмечается, что «Манчестер Сити» также входит в число команд, которые проявляют интерес к футболисту «Эвертона».
Брэнтуэйт провел 5 матчей в нынешнем сезоне АПЛ и получил три желтых карточки.
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