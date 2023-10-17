Товарищеские матчи. Франция против Шотландии, Германия сыграет с Мексикой

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Сборная Франции примет Шотландию в товарищеском матче.

В ночь на среду Германия сыграет в США с Мексикой.

Товарищеские матчи

Япония – Тунис
Дата проведения
17 октября, 13.10, «Кобе Уинг»
Онлайн матча

 

Южная Корея – Вьетнам
Дата проведения
17 октября, 14.00, «Сувон Стэдиум»
Онлайн матча

 

Северная Македония – Армения
Дата проведения
17 октября, 16.00, «Младость Струмица»
Онлайн матча

 

Катар – Иран
Дата проведения
17 октября, 21.00, «Amman International Stadium»
Онлайн матча

 

Франция – Шотландия
Дата проведения
17 октября, 22.00, «Пьер-Моруа»
Онлайн матча

 

Мексика – Германия
Дата проведения
18 октября, 03.00, «Lincoln Financial Field»
Онлайн матча

 

США – Гана
Дата проведения
18 октября, 03.30, «GEODIS Park»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

1 комментарий

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Бухгалтер2021
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посмотрим наГерманию
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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