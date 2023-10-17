Товарищеские матчи. Франция против Шотландии, Германия сыграет с Мексикой
Сборная Франции примет Шотландию в товарищеском матче.
В ночь на среду Германия сыграет в США с Мексикой.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 17 октября, 13.10, «Кобе Уинг»
- Дата проведения
- 17 октября, 14.00, «Сувон Стэдиум»
- Дата проведения
- 17 октября, 16.00, «Младость Струмица»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.00, «Amman International Stadium»
- Дата проведения
- 17 октября, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «Lincoln Financial Field»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.30, «GEODIS Park»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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