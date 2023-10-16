«Спартаку» предлагали за 10-12 млн евро подписать форварда сборной Анголы Нзолу летом. Красно-белые отказались от трансфера, игрок перешел в «Фиорентину»

Мбала Нзола летом мог перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, в прошедшее трансферное окно посредники предлагали ангольского форварда « ». « », в сезоне-2022/23 вылетевшая в Серию B, была готова продать Нзолу за 10-12 миллионов евро. Руководство «Спартака» отказалось от трансфера, поскольку не было заинтересовано в подписании ангольца.

В августе Нзола за 10 млн евро перешел в «Фиорентину». Со статистикой 27-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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