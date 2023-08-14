«Спартак» Кержакова разгромил «Железничар» в чемпионате Сербии – 3:0. Следующий матч – с «Црвеной Звездой»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Црвена Звезда Железничар Спартак Суботица Футбол

«Спартак» Александра Кержакова выиграл 2 из 3 первых матчей чемпионата Сербии.

В 3-м туре чемпионата Сербии команда под руководством Кержакова обыграла «Железничар» со счетом 3:0. В первых трех турах «Спартак» из Суботицы одержал 2 победы и занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». Матч пройдет в субботу, 19 августа.

«Кержаков поменял тактику. Теперь мы играем как «Сити» Гвардиолы – 3-5-2». Президент сербского «Спартака» о российском тренере

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9 комментариев

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Igor Anatolevich
Спартак Кержакова)
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marco -81
Здорово!
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Andrew Weird
Спартак здорового человека )
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Onion
Ответ Igor Anatolevich
Спартак Кержакова)
Спартак здорового человека)
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Василий Жирков
С почином, Александр!
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Caerly
Ответ Igor Anatolevich
Спартак Кержакова)
Я взоржал вслух
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тралмейстер
Ответ Igor Anatolevich
Спартак Кержакова)
Что не так? Первый гол Керж отгрузил именно Спартаку(правда московскому) и вполне может называть Спартак своим(тренеровачным клубом)
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counsel
Ответ Igor Anatolevich
Спартак Кержакова)
Интересно на Украине пишут Зенит Тимощука?
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