«Спартак» Кержакова разгромил «Железничар» в чемпионате Сербии – 3:0. Следующий матч – с «Црвеной Звездой»
«Спартак» Александра Кержакова выиграл 2 из 3 первых матчей чемпионата Сербии.
В 3-м туре чемпионата Сербии команда под руководством Кержакова обыграла «Железничар» со счетом 3:0. В первых трех турах «Спартак» из Суботицы одержал 2 победы и занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». Матч пройдет в субботу, 19 августа.
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