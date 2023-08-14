«Спартак» Кержакова разгромил «Железничар» в чемпионате Сербии – 3:0. Следующий матч – с «Црвеной Звездой»

«Спартак» Александра Кержакова выиграл 2 из 3 первых матчей чемпионата Сербии.

В 3-м туре чемпионата Сербии команда под руководством обыграла « » со счетом 3:0. В первых трех турах «Спартак» из Суботицы одержал 2 победы и занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с « ». Матч пройдет в субботу, 19 августа.

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