Андреа Пирло: «Спасибо «Юве», что взял меня без опыта. Был хороший сезон, начало нового стиля. Уверен, дальше мы бы прибавили»

Андреа Пирло вспомнил период работы в «Ювентусе».

«Я могу лишь поблагодарить «Ювентус» за то, что дал мне работу без опыта. Это был хороший сезон, начало нового стиля игры. Уверен, что в последующие годы мы бы еще прибавили, но я не испытываю горечи из-за их решения.

Понятно, что когда твоя тренерская карьера начинается в «Ювентусе», то дальше ты можешь идти только вниз. Это было разочаровывающе, но я доволен тем, какой путь выбрал», – сказал итальянец, работающий в «Сампдории».

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