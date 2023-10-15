Андреа Пирло: «Спасибо «Юве», что взял меня без опыта. Был хороший сезон, начало нового стиля. Уверен, дальше мы бы прибавили»

Теги Сампдория Андреа Пирло Ювентус серия А Италия Футбол

Андреа Пирло вспомнил период работы в «Ювентусе».

«Я могу лишь поблагодарить «Ювентус» за то, что дал мне работу без опыта. Это был хороший сезон, начало нового стиля игры. Уверен, что в последующие годы мы бы еще прибавили, но я не испытываю горечи из-за их решения.

Понятно, что когда твоя тренерская карьера начинается в «Ювентусе», то дальше ты можешь идти только вниз. Это было разочаровывающе, но я доволен тем, какой путь выбрал», – сказал итальянец, работающий в «Сампдории».

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9 комментариев

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Kubinec_
самое забавное, что Пирло без опыта работы трофей выиграл )) Аллегри это уже три года сделать не может
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AF007
Были бы среди топ-тренеров желающие поработать с криштиком после того, как тот выгнал Аллегри и Сарри - думаю, Юве не пришлось бы ставить Пирло. Но желающих почему-то не оказалось. Не окажется их и в МЮ через полтора года, и туда придет Рангник.

Зато криштик многа галов и там и там забил
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savik-A.M.
хуже чем у Аллегри точно бы не было
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savik-A.M.
Ответ Kubinec_
самое забавное, что Пирло без опыта работы трофей выиграл )) Аллегри это уже три года сделать не может
прикол в том что Аллегри самый титулованный тренер в истории сериАла )
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kaka10
Ответ savik-A.M.
прикол в том что Аллегри самый титулованный тренер в истории сериАла )
@Kubinec_ смешно конечно читать "троллинг" в адрес тренера Юве, который 4 золотых дубля подряд сделал совсем недавно 🤡🤡🤡
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Oleg Olegov
Круче Пирло был, наверно, только Чиро Феррара.
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S. A.
А я не уверен, глядя на результаты Сампдории, которая сейчас предпоследняя в Серии Б
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d.xoxlov
Ответ Kubinec_
самое забавное, что Пирло без опыта работы трофей выиграл )) Аллегри это уже три года сделать не может
Не более, чем забавно. "Самп" сейчас в Б тонет.
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