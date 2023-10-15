Андреа Пирло: «Спасибо «Юве», что взял меня без опыта. Был хороший сезон, начало нового стиля. Уверен, дальше мы бы прибавили»
Андреа Пирло вспомнил период работы в «Ювентусе».
«Я могу лишь поблагодарить «Ювентус» за то, что дал мне работу без опыта. Это был хороший сезон, начало нового стиля игры. Уверен, что в последующие годы мы бы еще прибавили, но я не испытываю горечи из-за их решения.
Понятно, что когда твоя тренерская карьера начинается в «Ювентусе», то дальше ты можешь идти только вниз. Это было разочаровывающе, но я доволен тем, какой путь выбрал», – сказал итальянец, работающий в «Сампдории».
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Зато криштик многа галов и там и там забил