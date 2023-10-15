Прокуратура Испании вновь хочет наказать Хаби Алонсо за неуплату налогов на 2 млн евро – подали апелляцию на второе оправдательное решение суда 

Прокуратура Испании вновь хочет наказать Хаби Алонсо за неуплату налогов.

Сторона обвинения считает, что испанский футболист, а ныне тренер « », скрывал свои доходы от имиджевых прав через фирму, зарегистрированную на острове Мадейра, таким образом уходя от уплаты налогов. Ущерб оценивается в 2 млн евро.

При этом в 2019 году суд во второй раз оправдал экс-игрока « » и признал его невиновным по делу о нарушении налогового законодательства . Сейчас прокуратура подала апелляцию на это решение.

Прокуратура просила для два с половиной года заключения за нарушения, допущенные в 2010-2012 годах. Однако суд не нашел преступлений в его действиях.

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