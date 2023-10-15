Прокуратура Испании вновь хочет наказать Хаби Алонсо за неуплату налогов на 2 млн евро – подали апелляцию на второе оправдательное решение суда 

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига происшествия деньги Футбол

Прокуратура Испании вновь хочет наказать Хаби Алонсо за неуплату налогов.

Сторона обвинения считает, что испанский футболист, а ныне тренер «Байера», скрывал свои доходы от имиджевых прав через фирму, зарегистрированную на острове Мадейра, таким образом уходя от уплаты налогов. Ущерб оценивается в 2 млн евро.

При этом в 2019 году суд во второй раз оправдал экс-игрока «Реала» и признал его невиновным по делу о нарушении налогового законодательства Испании. Сейчас прокуратура подала апелляцию на это решение.

Прокуратура просила для Алонсо два с половиной года заключения за нарушения, допущенные в 2010-2012 годах. Однако суд не нашел преступлений в его действиях.

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2 комментария

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Андерлехт Брюггевич
кто-то не хочет приезда шаби в испанию)
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Ночной кошмар Логинова
Они там немного упертые все в чиновничьем аппарате. Что Тебас, что Рубиалес, что прокуратура, что ПМ. Вроде, классная страна для жизни, но своей ригидностью и упрямством многое портят
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