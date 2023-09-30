«Байер» Хаби Алонсо лидирует в Бундеслиге после 6 туров. «Бавария» и «Боруссия» отстают на 2 очка

«Байер» лидирует в Бундеслиге после 6 проведенных матчей.

В 6-м туре чемпионата Германии команда Хаби Алонсо одержала победу над «Майнцем» – 3:0. Клуб из набрал 16 баллов и лидирует в лиге.

Вторым идет «Штутгарт» с 15 баллами, « » и дортмундская « » занимают 3-е и 4-е места соответственно – у них по 14 очков.

На 5-й строчке располагается « », набравший 13 баллов после 6 туров. Шестую позицию занимает « » (12 очков).

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