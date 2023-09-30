«Байер» Хаби Алонсо лидирует в Бундеслиге после 6 туров. «Бавария» и «Боруссия» отстают на 2 очка

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Штутгарт бундеслига Германия Хоффенхайм РБ Лейпциг Футбол

«Байер» лидирует в Бундеслиге после 6 проведенных матчей.

В 6-м туре чемпионата Германии команда Хаби Алонсо одержала победу над «Майнцем» – 3:0. Клуб из Леверкузена набрал 16 баллов и лидирует в лиге. 

Вторым идет «Штутгарт» с 15 баллами, «Бавария» и дортмундская «Боруссия» занимают 3-е и 4-е места соответственно – у них по 14 очков. 

На 5-й строчке располагается «РБ Лейпциг», набравший 13 баллов после 6 туров. Шестую позицию занимает «Хоффенхайм» (12 очков). 

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22 комментария

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corazón blanco
Давай Хаби, твори историю. Конечно запаса прочности может не хватить, но буду рад, если его Байер будет до конца учавствоваться в борьбе за салатницу.
+29
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Давид Кочинян
Совсем скоро заменит Анчелотти в «Реале» ⏳
+25
-3
+22
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Сково Роад
Всё потому что Хаби умеет чеканить мяч, а Тухель нет
+18
-3
+15
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ExcusezMoi
Проклятие Байера против проклятия Кейна и Ройса 🔥🔥🔥 А вы говорите в Бундеслиге нет интриги
+13
0
+13
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Максим Черкашин
Ответ corazón blanco
Давай Хаби, твори историю. Конечно запаса прочности может не хватить, но буду рад, если его Байер будет до конца учавствоваться в борьбе за салатницу.
Господи, Венский Рапид чемпионом Германии был. А Байер вообще никогда.:((((
+10
-1
+9
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Andrew Chepaylo
Ответ Максим Черкашин
Господи, Венский Рапид чемпионом Германии был. А Байер вообще никогда.:((((
Неверкузен 😔
+9
-2
+7
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oka79410
Ждем Алонсо через год. Всегда уважал этого мужика. Интеллект, харизма - все при нем
+7
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ML26
Ответ madrilenos
в последнее время очень много комментарий читаю про Алонсо и его приход в Мадрид летом 24, но мне кажется большинство и не знает какая у него базовая схема, а это 3-5-2 и это будет проблема для Мадрида
Почему? Мадрид же не какая-то группа людей, которая играет, как им захочется. Игру всегда ставит тренер, собственно, как и в любой другой команде
+6
0
+6
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corazón blanco
Ответ Максим Черкашин
Господи, Венский Рапид чемпионом Германии был. А Байер вообще никогда.:((((
Да уж. Неверкузен. За 2002 год им вообще больно и обидно. Проиграть 3 кубка за 11 дней. За три тура до финиша опережали соперников на 5 очков, но допустили две осечки, проиграв Вердеру 3:4 и Нюрнбергу 0:1. Затем проиграли в финале Кубка Германии Шальке 2:4. А потом еще в Глазго уступили Мадриду в финале Лиги чемпионов, где был забит один из самых красивых голов в финалах от Зидана и где тащил команду молодой Икер, выбивая с ленточки ногами мяч. Просто невероятно.
+4
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+4
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Glukinho
при всем уважении к Хаби, он тренирует Неверкузен
+3
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Том Мунтян
Надо всеми силами пытаться подписать его в Мадрид. Явно человек что-то понимает в футболе и тренерской работе.
+3
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Real_v_dushe
Будущий тренер Реала
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Богдан Трач
Ответ madrilenos
в последнее время очень много комментарий читаю про Алонсо и его приход в Мадрид летом 24, но мне кажется большинство и не знает какая у него базовая схема, а это 3-5-2 и это будет проблема для Мадрида
На самом деле хз в чём проблема, имхо но Вальверде справа должен в такой схеме отлично играть, нужен будет левый фланговый(разговоры о Дэвисе) и фрв + еще один цз, не сказать что серьёзная перестройка
Ну и да, не факт что Алонсо такой принципиальный, вполне может и подстроить тактику под имеющийся состав
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oka79410
всегда импонировал алонсо, как игрок. тогда уже были разговоры, что это будущий топ-тренер. хотелось бы увидеть сказку с победой в бундеслиге. и на такой шикарной ноте переход в "реал"...
было бы прекрасно)
+3
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Patriarkh Kirill
Аспириновые в этом сезоне красивую игру показывают.
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Михо
Ответ corazón blanco
Давай Хаби, твори историю. Конечно запаса прочности может не хватить, но буду рад, если его Байер будет до конца учавствоваться в борьбе за салатницу.
Я как болельщик Баварии тоже) всегда симпатизировал Хаби как игроку и тренеру. И провожали его как игрока именно в Баварии, вместе с Ламом, две легенды закончили карьеры в один день) может он и Баварию когда нибудь возглавит)
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Артём Сергеев
Ответ oka79410
всегда импонировал алонсо, как игрок. тогда уже были разговоры, что это будущий топ-тренер. хотелось бы увидеть сказку с победой в бундеслиге. и на такой шикарной ноте переход в "реал"... было бы прекрасно)
было бы,но не будет
0
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