Уваров об Израиле: «Самое консолидированное общество в мире сейчас. Знакомый выкупил 300 билетов на самолет для парней из США, они сами хотели приехать и защитить свою землю»

Александр Уваров рассказал о готовности израильтян защищать свою страну от ХАМАС.

«Футбол и весь спорт в стране на полном стопе. Ничего не происходит, все отменили до неопределенного времени. Сирены каждый день, тут не до тренировок. Вот-вот начнется наземная операция в Газе, поэтому только об этом и говорят.

Сейчас Израиль – самое консолидированное общество в мире. Евреев всегда отличала от других способность мобилизоваться в трудные времена. Один мужик знакомый выкупил 300 билетов на самолет для парней из США, они сами хотели приехать и защитить свою землю.

Я себя чувствую нормально. Живем в безопасности, сегодня только один раз была ракетная атака. Еды достаточно, евреи любят покушать, дефицита нет, паники нет. Все уверены, что Израиль выстоит.

Гуляем только около дома, далеко, конечно, не ходим. Но страна живет, мы вот с мужиками даже в баню ходим. Все с этой страной будет хорошо! Привет Москве!» – сказал тренер вратарей « » Тель-Авив U19 в интервью Sport24.

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