Уваров об Израиле: «Самое консолидированное общество в мире сейчас. Знакомый выкупил 300 билетов на самолет для парней из США, они сами хотели приехать и защитить свою землю»

Теги высшая лига Израиль Александр Уваров Маккаби Тель-Авив Политика Футбол

Александр Уваров рассказал о готовности израильтян защищать свою страну от ХАМАС.

«Футбол и весь спорт в стране на полном стопе. Ничего не происходит, все отменили до неопределенного времени. Сирены каждый день, тут не до тренировок. Вот-вот начнется наземная операция в Газе, поэтому только об этом и говорят.

Сейчас Израиль – самое консолидированное общество в мире. Евреев всегда отличала от других способность мобилизоваться в трудные времена. Один мужик знакомый выкупил 300 билетов на самолет для парней из США, они сами хотели приехать и защитить свою землю.

Я себя чувствую нормально. Живем в безопасности, сегодня только один раз была ракетная атака. Еды достаточно, евреи любят покушать, дефицита нет, паники нет. Все уверены, что Израиль выстоит.

Гуляем только около дома, далеко, конечно, не ходим. Но страна живет, мы вот с мужиками даже в баню ходим. Все с этой страной будет хорошо! Привет Москве!» – сказал тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив U19 в интервью Sport24.

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59 комментариев

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maggiu
Израильская газета "Хааретц": "Правительство Нетаньяху совершает международные преступления, провоцируя граждан и используя их гнев, таким образом разрушает мир". (с) Каролина Ландсманн.

Согласно опросам, 56% граждан Израиля выступают за отставку Нетаньяху, обвиняя его в произошедшем.

Очень консолидированное, особенно вокруг своего правительства.
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Savarona25
"Дорогие товарищи, душой я с вами на каторге в Сибири (на фронте), а телом к сожалению в Цюрихе в гостинице (в бане)". Как однажды высказался один вождь трудового народа, не знаю почему навеяло.
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MstAndreev
Что-то я уже раз пятый от разных людей слышу историю про знакомого, который выкупил тыщу билетов в Израиль. Столько самолетов нет, сколько они уже билетов выкупили)
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Юрген
Из России релоканты заранее подъехали. В феврале 2022-го. И на билеты тратиться не пришлось.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ maggiu
Израильская газета "Хааретц": "Правительство Нетаньяху совершает международные преступления, провоцируя граждан и используя их гнев, таким образом разрушает мир". (с) Каролина Ландсманн. Согласно опросам, 56% граждан Израиля выступают за отставку Нетаньяху, обвиняя его в произошедшем. Очень консолидированное, особенно вокруг своего правительства.
Именно поэтому миром всё это не кончится, по крайней мере, в ближайшее время. Напоминает одну страну, мирные переговоры в которой будут означать неудобные вопросы и смерть для всей власти🤓
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Злобный Конь
Израиль победит 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
Мойша, в среднесрочной перспективе Израиль сравняют с землёй как только прекратится поддержка США. А она прекратится. И ты это прекрасно понимаешь.
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Hitryi Plan
300 еврейцев
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mascinista
Если это их земля, почему они живут в США?
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maggiu
В Израиле праздник, люди пляшут на улице: "Газа! Газа! Газа – это кладбище. Школ для детей больше не будет, потому что в Газе больше нет детей. Ваш вид истреблен!". В толпе отплясывает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Вот так консолидировано?
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prus_3
Консолидированы задушить Палестину. Что они будут делать потом со всем исламским миром?
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kikalisters1488
Израиль это не страна - эта секта наворовавших людей со всего мира деньги и всего остального которая дает убежища и которые спонсирует самая мощная крыша под названием сша. Все эти истории про мощную армию итп. Эти все истории втирайте бабкам на лавках. С какими они армиями воевали? Бродягами с большой дороги.Еще и которых можно подкупить, ирак не даст слврать как их генеоалов купили и сдали родину свою.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Matvey Brui
Что поделать если сильный ДНК, не завидуй, бери пример
ДНК Иуды. нет. Спасибо.))
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А шариат взялся просто так, из не откуда. Как и Хамас, как и Бен Ладен- продукты США.
Пророк Мухаммед, который этот шариат написал, был тайный агентом ЦРУ и Моссад?
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Евгений Шазиев
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Ну, купил триста билетов. Сколько наши купили для ВС РФ.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Юрген
Из России релоканты заранее подъехали. В феврале 2022-го. И на билеты тратиться не пришлось.
они уже валят в другие места
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Matvey Brui
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А шариат взялся просто так, из не откуда. Как и Хамас, как и Бен Ладен- продукты США.
ну да, да) во всем виноват кто-то, в идеале или евреи или США)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ CHELSEA_2008
Представь если бы какая-то газета в России раскритиковала Путина 😃 На следующий день её бы не существовало. Не путай демократические государства и диктатуры.
Ох уж эти неполживые страшилки, уже который год рассказывают. Только вот фоном закрывают и увольняют неугодных активнее почему-то в светочах демократии
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CHELSEA_2008
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ох уж эти неполживые страшилки, уже который год рассказывают. Только вот фоном закрывают и увольняют неугодных активнее почему-то в светочах демократии
Наведи список политических партий, оппозиции, официальных СМИ которые жёстко осудили начало СВО или политическое преследование Навального? Или ты лузерок и пустослов.
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David Aprasidze
Ответ foimvf
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У арабов пол континента но им тесно с маленьким Израилем.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Юрген
Из России релоканты заранее подъехали. В феврале 2022-го. И на билеты тратиться не пришлось.
Чтобы обмануть Хамас, заехали под видом людей, убегающих от войны. Переиграли всех. Сейчас создадут ударный кулак, самую эффективную группировку в израильской армии… и консолидированно уедут в другую страну.
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Франческо Тортик
Ответ kikalisters1488
Израиль это не страна - эта секта наворовавших людей со всего мира деньги и всего остального которая дает убежища и которые спонсирует самая мощная крыша под названием сша. Все эти истории про мощную армию итп. Эти все истории втирайте бабкам на лавках. С какими они армиями воевали? Бродягами с большой дороги.Еще и которых можно подкупить, ирак не даст слврать как их генеоалов купили и сдали родину свою.
С кем они воевали? Ну, почитай про шестидневную войну например.
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Франческо Тортик
Ответ j30
https://sun9-4.userapi.com/impg/oOo-hC9ed6ch_X-obtgxieEjvZtR73YG--Jkjg/jpz76X-BcLY.jpg?size=534x752&quality=96&sign=99460016f820990382819bd7bce1b780&type=album
Исходя из того, что до 7 октября в Газе была тишина, спокойствие, вода, электричество и продовольствие, а теперь они жалуются всему миру, что их геноцидит Израиль, то карикатура с точностью до наоборот.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ kikalisters1488
Израиль это не страна - эта секта наворовавших людей со всего мира деньги и всего остального которая дает убежища и которые спонсирует самая мощная крыша под названием сша. Все эти истории про мощную армию итп. Эти все истории втирайте бабкам на лавках. С какими они армиями воевали? Бродягами с большой дороги.Еще и которых можно подкупить, ирак не даст слврать как их генеоалов купили и сдали родину свою.
Я не видел никогда евреев в шахте. Да ладно. На стройке не видел даже. Каста. Кто рулит бизнесом и деньгами во всём мире? Да евреи же.
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Растиньяк
lol
скоро узнают что такое 300млн арабов
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foimvf
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