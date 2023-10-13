Эмилиано Мартинес 622 минуты не пропускает голов в составе Аргентины – с финала ЧМ. Вратарь «Астон Виллы» побил рекорд Бургоса

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу сборная Парагвая по футболу рекорды ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Херман Бургос Футбол

Эмилиано Мартинес установил рекордную сухую серию среди вратарей Аргентины.

Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

31-летний голкипер «Астон Виллы» не пропустил в 7-м матче за национальную команду страны подряд.

В последний раз в составе сборной Аргентины Мартинес пропускал в финале ЧМ-2022 – три гола от Килиана Мбаппе (3:3, по пенальти – 4:2).

Эмилиано не пропускает уже 622 минуты подряд. Он побил рекорд Хермана Бургоса, не пропускавшего на протяжении 606 минут.

Подробная статистика выступлений Мартинеса доступна здесь.

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30 комментариев

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Даниил Нестрогаев
В шоке с людей кто говорит, что он " средний вратарь". Уверенный. Пластичный. Прыгучий! Идеал- ещё и психологически убивает на поле. Все ради победы. Эми- настоящий боец!
+75
-18
+57
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Фран
Наконец-то за очень долгое время у Аргентины есть надёжный вратарь, настоящий тащер, при всём уважении к Ромеро, но Мартинес это совершенно другой уровень.
+43
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+38
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sema mixajlov
Ответ Даниил Нестрогаев
В шоке с людей кто говорит, что он " средний вратарь". Уверенный. Пластичный. Прыгучий! Идеал- ещё и психологически убивает на поле. Все ради победы. Эми- настоящий боец!
то что он боец не отменяет того факта, что он средний вратарь
+38
-9
+29
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VladimirMezin1
Ответ Даниил Нестрогаев
В шоке с людей кто говорит, что он " средний вратарь". Уверенный. Пластичный. Прыгучий! Идеал- ещё и психологически убивает на поле. Все ради победы. Эми- настоящий боец!
Ну вратарь то средний, есть хорошие физ данные, но не для топ клуба
+21
-10
+11
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Artur Smith
Список соперников, конечно, внушительный
+7
-1
+6
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kaka10
Ответ Даниил Нестрогаев
В шоке с людей кто говорит, что он " средний вратарь". Уверенный. Пластичный. Прыгучий! Идеал- ещё и психологически убивает на поле. Все ради победы. Эми- настоящий боец!
поэтому о нём только в 30 лет познакомились, и в клубы серьёзнее Астон Виллы не перейдёт
+12
-6
+6
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ДЖИН
Ответ Leganessi
Месси пробьет Мартинеса с пенки. Фифа перепутают с традиционным подарком и поставят пенку для хоббитса в свои ворота.
Кто бы тебя шутить научил. Ведь это беда совсем. 🤡
+7
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Max Zhomkov
Ответ Даниил Нестрогаев
В шоке с людей кто говорит, что он " средний вратарь". Уверенный. Пластичный. Прыгучий! Идеал- ещё и психологически убивает на поле. Все ради победы. Эми- настоящий боец!
с пулей в голове скорее, в любой момент может начудить.
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Женя Дерунов
и это с игроками из всяких брайтонов и интеров Майями
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ну просто топовые сборные в списке
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Чёрный тюльпан
Ответ kaka10
поэтому о нём только в 30 лет познакомились, и в клубы серьёзнее Астон Виллы не перейдёт
Его и из Астон Виллы Эмери буквально в прошлом сезоне хотел выжать.
+1
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Marcus-light
Ответ Даниил Нестрогаев
В шоке с людей кто говорит, что он " средний вратарь". Уверенный. Пластичный. Прыгучий! Идеал- ещё и психологически убивает на поле. Все ради победы. Эми- настоящий боец!
Отличный вратарь. Просто не топовый. То, что играет ему в плюс в матчах сборной (напор, эмоции, импульсивность), в топ-клубах сегодня скорее имеет негативный окрас
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Эмилиано - зверь
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Даниил Нестрогаев
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
он ноунейм и средний вратарь, которого никто не знает
слабый байт
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Даниил Нестрогаев
В шоке с людей кто говорит, что он " средний вратарь". Уверенный. Пластичный. Прыгучий! Идеал- ещё и психологически убивает на поле. Все ради победы. Эми- настоящий боец!
он ноунейм и средний вратарь, которого никто не знает
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StillInTheGame
Ответ VladimirMezin1
Ну вратарь то средний, есть хорошие физ данные, но не для топ клуба
Вилла в топ-5 в АПЛ сейчас

чем не топ-клуб?)
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prosto D.
Ответ kaka10
поэтому о нём только в 30 лет познакомились, и в клубы серьёзнее Астон Виллы не перейдёт
Этим летом его хотел купить Интер)
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zzzeeerrrooo
Ответ kaka10
поэтому о нём только в 30 лет познакомились, и в клубы серьёзнее Астон Виллы не перейдёт
Лучше в АВ быть основным
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bestvideox
Это всё после ритуала с наградой в финале ЧМ🙂
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da her@s@nim
«Имел» он эти голы !)
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Vlad Kel
Как же Аргентине и особенно Месси повезло с поколением. Вдруг из ниоткуда десяток игроков мирового уровня вылез за последние 2-3 года и победили ЧМ. Вот ето да
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Грин Писец
это же бывший вратарь Арсенала как-никак)
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