Эмилиано Мартинес 622 минуты не пропускает голов в составе Аргентины – с финала ЧМ. Вратарь «Астон Виллы» побил рекорд Бургоса

Эмилиано Мартинес установил рекордную сухую серию среди вратарей Аргентины.

победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

31-летний голкипер « » не пропустил в 7-м матче за национальную команду страны подряд.

В последний раз в составе сборной Аргентины Мартинес пропускал в финале – три гола от Килиана Мбаппе (3:3, по пенальти – 4:2).

не пропускает уже 622 минуты подряд. Он побил рекорд , не пропускавшего на протяжении 606 минут.

Подробная статистика выступлений Мартинеса доступна здесь.

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