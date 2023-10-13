Эмилиано Мартинес 622 минуты не пропускает голов в составе Аргентины – с финала ЧМ. Вратарь «Астон Виллы» побил рекорд Бургоса
Эмилиано Мартинес установил рекордную сухую серию среди вратарей Аргентины.
Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.
31-летний голкипер «Астон Виллы» не пропустил в 7-м матче за национальную команду страны подряд.
В последний раз в составе сборной Аргентины Мартинес пропускал в финале ЧМ-2022 – три гола от Килиана Мбаппе (3:3, по пенальти – 4:2).
Эмилиано не пропускает уже 622 минуты подряд. Он побил рекорд Хермана Бургоса, не пропускавшего на протяжении 606 минут.
Подробная статистика выступлений Мартинеса доступна здесь.
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