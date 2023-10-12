У Холанда 27 голов за Норвегию в 27 матчах. Он вышел на 2-е место в списке бомбардиров сборной, до рекорда – 5 голов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу сборная Кипра по футболу рекорды квалификация Евро-2024 Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 27 голов за Норвегию в 27 матчах.

В четверг форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче отбора на Евро-2024 против Кипра.

Холанд вышел на 2-е место в списке бомбардиров сборной Норвегии, опередив Эйнара Гундерсена (26).

До рекорда Йергена Юве – 5 мячей.

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7 комментариев

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Contiliano
Холанд как спидраннер в играх.
До него футболисты столько лет потратили на все это, а он достиг за 2-3 года
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Иван Лапин
Через пару-тройку матчей обойдет.
Интересно, что никто не пишет, что Холанд набил стату на Кипрах
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Алексей Ненахов
Наколотит Мама не горюй
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Квадратное личико
Ответ Стахович
А ЗМ подарят Месси)
За сезон 2022/2023, который закончился полтора месяца назад, а у тебя никак гореть не перестанет? 🤣
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Евгений Борисович
Пусть забивает,пусть не забивает. Лишь бы без травм!!!
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Штаны Габора Кирая
Да он же только в Сити с де Брюйне забивать может, вы чего?!
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