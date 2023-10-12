У Холанда 27 голов за Норвегию в 27 матчах. Он вышел на 2-е место в списке бомбардиров сборной, до рекорда – 5 голов
Эрлинг Холанд забил 27 голов за Норвегию в 27 матчах.
В четверг форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче отбора на Евро-2024 против Кипра.
Холанд вышел на 2-е место в списке бомбардиров сборной Норвегии, опередив Эйнара Гундерсена (26).
До рекорда Йергена Юве – 5 мячей.
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До него футболисты столько лет потратили на все это, а он достиг за 2-3 года
Интересно, что никто не пишет, что Холанд набил стату на Кипрах