«Байер» Алонсо выиграл 7 из 8 матчей сезона. Ничья – с «Баварией»

«Байер» выиграл семь из восьми матчей в сезоне.

Команда тренера одержала победу над «Майнцем» (3:0) в матче 6-го тура Бундеслиги.

Клуб из Леверкузена выиграла семь из восьми игр с учетом всех турниров в нынешнем сезоне.

сыграл один раз вничью – против «Баварии» (2:2) в игре Бундеслиги.

На данный момент «Байер» находится на первом месте в таблице чемпионата Германии, набрав 16 очков при разнице голов 20:6.

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