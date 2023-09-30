«Байер» Алонсо выиграл 7 из 8 матчей сезона. Ничья – с «Баварией»
«Байер» выиграл семь из восьми матчей в сезоне.
Команда тренера Хаби Алонсо одержала победу над «Майнцем» (3:0) в матче 6-го тура Бундеслиги.
Клуб из Леверкузена выиграла семь из восьми игр с учетом всех турниров в нынешнем сезоне.
«Байер» сыграл один раз вничью – против «Баварии» (2:2) в игре Бундеслиги.
На данный момент «Байер» находится на первом месте в таблице чемпионата Германии, набрав 16 очков при разнице голов 20:6.
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