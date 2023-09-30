«Байер» Алонсо выиграл 7 из 8 матчей сезона. Ничья – с «Баварией»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

«Байер» выиграл семь из восьми матчей в сезоне.

Команда тренера Хаби Алонсо одержала победу над «Майнцем» (3:0) в матче 6-го тура Бундеслиги.

Клуб из Леверкузена выиграла семь из восьми игр с учетом всех турниров в нынешнем сезоне.

«Байер» сыграл один раз вничью – против «Баварии» (2:2) в игре Бундеслиги.

На данный момент «Байер» находится на первом месте в таблице чемпионата Германии, набрав 16 очков при разнице голов 20:6.

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8 комментариев

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Алекс 777
Ответ иц а мен
уже вижу как великий чави эрнандес деклассирует этого физручка в следующем сезоне в эль Классико
ты так настойчиво минусы выпрашиваешь .
отрицательный рейтинг, как у тебя, какие бонусы дает?
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иц а мен
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Ответ Алекс 777
ты так настойчиво минусы выпрашиваешь . отрицательный рейтинг, как у тебя, какие бонусы дает?
лично Нечаев платит 15 рублей за каждый минус
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