Владелец «Юве» Элканн: «Аллегри способствовал многим успехам. У клуба великое прошлое, настоящее и будущее»

Глава «Ювентуса» поддержал тренера Массимилиано Аллегри.

«Мы выиграли 83 трофея, 82 из них при участии моей семьи [Аньелли]. Здесь великое прошлое, но также великое настоящее и великое будущее.

Наш тренер способствовал многим успехам, которые, надеемся, будут продолжаться. Мы всегда чувствовали ответственность перед болельщиками», – сказал Джон Элканн, гендиректор Exor – компании, владеющей «Ювентусом».

В этом сезоне Серии А туринский клуб находится на третьем месте в турнирной таблице.

«Ювентус» принадлежит Аньелли ровно 100 лет. Было все: пули террористов, первый трансфер за деньги и объединение Италии

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