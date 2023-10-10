Владелец «Юве» Элканн: «Аллегри способствовал многим успехам. У клуба великое прошлое, настоящее и будущее»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Джон Элканн Футбол

Глава «Ювентуса» поддержал тренера Массимилиано Аллегри.

«Мы выиграли 83 трофея, 82 из них при участии моей семьи [Аньелли]. Здесь великое прошлое, но также великое настоящее и великое будущее.

Наш тренер способствовал многим успехам, которые, надеемся, будут продолжаться. Мы всегда чувствовали ответственность перед болельщиками», – сказал Джон Элканн, гендиректор Exor – компании, владеющей «Ювентусом».

В этом сезоне Серии А туринский клуб находится на третьем месте в турнирной таблице.

«Ювентус» принадлежит Аньелли ровно 100 лет. Было все: пули террористов, первый трансфер за деньги и объединение Италии

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

8 комментариев

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corazón blanco
Аллегри действительно был хорош, но в том пиковом Ювентусе. Где был молодой Погба, где таскали рояль Матьюди и Хедира. Где был свободным художником Пирло, где был цепной пес Видаль. Где в линии нападения были Игуаин и Манджукич. Сейчас этого и близко нет и Массимилиано просто не перестраивается под нынешние реалии, он играет по старым конспектам, которые уже все читают, как открытую книгу. Я уверен, что болельщики Ювентуса благодарны ему за те успехи, которые навсегда останутся у них в сердцах. Но футбол - динамичен, а когда ты возглавляешь топ-клуб, от тебя ждут постоянного успеха, а Аллегри такое ощущение что до сих пор у руля Ювентуса только из-за славных побед минувших дней.
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ADiPin
на канале Ювентуса идет трансляция матча команда Дель Пьеро против команды Зизу, Каррера в старте)
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Кори Тэйлор
Про какие успехи при Аллегри он говорит? Там коллапс полный как по игре, так и по трофеям.
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Scorpio
отлично, продлевайте его еще на пять лет
карму почистили, можно дальше с Максом к звездам, показывая искрометный футбол
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Kubinec_
если жить прошлым, то можно как Милан потом по 7 лет попадание в лч ждать. Максу спасибо за все, но надо уходить в конце сезона
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Kubinec_
Ответ corazón blanco
Аллегри действительно был хорош, но в том пиковом Ювентусе. Где был молодой Погба, где таскали рояль Матьюди и Хедира. Где был свободным художником Пирло, где был цепной пес Видаль. Где в линии нападения были Игуаин и Манджукич. Сейчас этого и близко нет и Массимилиано просто не перестраивается под нынешние реалии, он играет по старым конспектам, которые уже все читают, как открытую книгу. Я уверен, что болельщики Ювентуса благодарны ему за те успехи, которые навсегда останутся у них в сердцах. Но футбол - динамичен, а когда ты возглавляешь топ-клуб, от тебя ждут постоянного успеха, а Аллегри такое ощущение что до сих пор у руля Ювентуса только из-за славных побед минувших дней.
как ты мог забыть про ББС в защите )
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