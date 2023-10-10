Бухаров об игре в «Зените»: «Я был деревянненький, болельщики ухали, свистели – тяжело. Если Денисов видел, что не добегаешь, то говорил: «Охренел, что ли?»

Теги Зенит Игорь Денисов Александр Бухаров Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Александр Бухаров охарактеризовал тренера Лучано Спаллетти.

– Какие впечатления оставил Спаллетти как тренер?

– На теории он никогда не показывал пропущенные голы, ошибки, никогда не критиковал никого.Для меня это вынос мозга, потому что с Бердыевым ты постоянно находишься под критикой. Тебе всегда указывают на ошибки и требуют, чтобы ты их исправил.

Здесь же, например, мы проиграли, а на следующий день на теории Лучано просто показывает наши два гола, пропущенные не показывает. Этим он меня удивлял.

Также тренировочный процесс был очень тяжелым. Сначала 30 минут занимались в тренажерном зале – меня уже тошнило, и я уже думал, когда это закончится.

Потом на песок выходили. И в конце у нас была двусторонка два тайма по десять минут. И без разницы – предыгровая тренировка, тактическая или еще какая-то. Мы постоянно зарубались, а тренер определял, кто как выглядит. Очень сложные тренировки были.

Иногда даже выходишь на игру, а у тебя ноги болят. Но мне нравилось. И как человек Спаллетти мне нравился. Европейские тренеры вообще берут своей харизмой.

– То есть не совсем верно, что вы на него как-то обижались за нахождение не в старте?

– Да я на всех обижался. И на себя, наверное. Так сложилось.

– Вы говорили, что «вираж» вас по-злому принял. В чем это выражалось?

– Я был деревянненький. Были болельщики, которые ухали, свистели.

Я же привык быть любимчиком в Казани. Думал, что такое же отношение будет в Петербурге. Не был готов к давлению. Для меня это тяжело.

– Вы были на пике формы, когда работали с тренерами, которые могли вас жестко критиковать. Можно ли сказать, что в «Зените» не хватило этого кнута как раз?

– Спаллетти-то хвалил. Но в команде жесткая критика присутствовала все равно.

Если Игорь Денисов видел, что ты не добегаешь на тренировках, то подходил и серьезно говорил: «Ты что, охренел, что ли?» Не было такого, чтобы кто-то плохо тренировался. Мы с друг друга могли спросить.

Те же Широков и Зырянов к тебе подходили и могли сказать: «Давай, слышь, соберись». Поэтому все равно мотивация была, – сказал бывший нападающий Зенита Александр Бухаров.

25 комментариев

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Dmitry Vasilchenko
Редкий случай когда человек говорит, что виноват сам, а не кто-то там.
+89
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+89
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T622222
Самокритично
+31
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Тиджани Бабангида
Посмотреть на себя честно,с признанием своих недостатков,пусть и через время - заслуживает уважения
+27
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Romano1985
Респект 👍 за самокритичность ! И пару тройку банок знатных Саня забил ! Удачи и успехов !
+10
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Eric_Cartman
Деревянненький 🤪
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-3
+8
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BEGEMOT22
Гарик мог напихать
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luu
Уважение за то что признал свои ошибки, да и когда играл сразу было ясно что у него все ошибки из-за головы, своим не стал, но злобного негатива не было, удачи ему в дальнейшем.
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Кирилл Захаров
Дзюбе надо поучится , чтобы быть таким же самокритичным
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Team_Coach
Такие интервью читать приятно
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Сибирский литовец
Ответ Dmitry Vasilchenko
Редкий случай когда человек говорит, что виноват сам, а не кто-то там.
сразу видно, что за Спартак не выступал
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ielisen@mail.ru
Спасибо,Александр,за откровенное интервью.Обычно интервьюируемые всегда д Артаньяны,а вокруг сами знаете кто.Здесь же все предельно честно и откровенно.
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Слончик
В Рубине он был хорош.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Зелёный гопник
В 2010 году Зенит выбирал между Бухаровым и Левандовски 😅 Выбрали сами знаете кого - это интересный факт)
Левандовски так и не раскрылся, чего уж там
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Владимир Мурзачёв
Ответ Team_Coach
Такие интервью читать приятно
Бухаров до Зенита хорошо играл в Рубине , много забивал , был чемпионом России в составе Рубина . Поэтому и купили в Зенит . После Зенита тоже неплохо поиграл в Рубине , только недолго .
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Ответ Kirill est. 1978
Зениту он был не нужен, просто ослабили конкурента
типичный зенит...
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Spaten
Широков с Зыряновым: а если найдём?)
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Levais
Ответ Curry30
Бухарыч красава, как и Гарик со «старичками». Редко услышишь, что наши не отлынивают на тренировках, а активно пихают друг другу. Уважения к Бухарычу гораздо больше в фанатской среде, чем к игрочишке деревянному дзюбишке.
Угу, только сколько забил за Зенит Бухаров и сколько Дзюба. Счёт на табло как говорится. А фанаты-долбанавты в итоге со своим "уважением" и доигрались,
через пару лет о них никто уже и не вспомнит, а Дзюбе пять мячей до результата Кержакова осталось.
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Curry30
Бухарыч красава, как и Гарик со «старичками». Редко услышишь, что наши не отлынивают на тренировках, а активно пихают друг другу. Уважения к Бухарычу гораздо больше в фанатской среде, чем к игрочишке деревянному дзюбишке.
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Зелёный гопник
В 2010 году Зенит выбирал между Бухаровым и Левандовски 😅
Выбрали сами знаете кого - это интересный факт)
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Кондаша42
На пике в Рубине был хорош, жаль до конца не раскрылся...
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Фанат Ференцвароша
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На самом деле не самым худшим игроком был. Сейчас был бы вторым форвардом страны. Кроме Дзюбы я не знаю, кто сейчас есть уровня пикового Бухарова
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