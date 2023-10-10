Бухаров об игре в «Зените»: «Я был деревянненький, болельщики ухали, свистели – тяжело. Если Денисов видел, что не добегаешь, то говорил: «Охренел, что ли?»

Александр Бухаров охарактеризовал тренера Лучано Спаллетти.

– Какие впечатления оставил Спаллетти как тренер?

– На теории он никогда не показывал пропущенные голы, ошибки, никогда не критиковал никого.Для меня это вынос мозга, потому что с Бердыевым ты постоянно находишься под критикой. Тебе всегда указывают на ошибки и требуют, чтобы ты их исправил.

Здесь же, например, мы проиграли, а на следующий день на теории Лучано просто показывает наши два гола, пропущенные не показывает. Этим он меня удивлял.

Также тренировочный процесс был очень тяжелым. Сначала 30 минут занимались в тренажерном зале – меня уже тошнило, и я уже думал, когда это закончится.

Потом на песок выходили. И в конце у нас была двусторонка два тайма по десять минут. И без разницы – предыгровая тренировка, тактическая или еще какая-то. Мы постоянно зарубались, а тренер определял, кто как выглядит. Очень сложные тренировки были.

Иногда даже выходишь на игру, а у тебя ноги болят. Но мне нравилось. И как человек Спаллетти мне нравился. Европейские тренеры вообще берут своей харизмой.

– То есть не совсем верно, что вы на него как-то обижались за нахождение не в старте?

– Да я на всех обижался. И на себя, наверное. Так сложилось.

– Вы говорили, что «вираж» вас по-злому принял. В чем это выражалось?

– Я был деревянненький. Были болельщики, которые ухали, свистели.

Я же привык быть любимчиком в Казани. Думал, что такое же отношение будет в Петербурге. Не был готов к давлению. Для меня это тяжело.

– Вы были на пике формы, когда работали с тренерами, которые могли вас жестко критиковать. Можно ли сказать, что в «Зените» не хватило этого кнута как раз?

– Спаллетти-то хвалил. Но в команде жесткая критика присутствовала все равно.

Если Игорь Денисов видел, что ты не добегаешь на тренировках, то подходил и серьезно говорил: «Ты что, охренел, что ли?» Не было такого, чтобы кто-то плохо тренировался. Мы с друг друга могли спросить.

Те же Широков и Зырянов к тебе подходили и могли сказать: «Давай, слышь, соберись». Поэтому все равно мотивация была, – сказал бывший нападающий Зенита Александр Бухаров.