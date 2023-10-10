Бухаров ставит цель тренировать сборную России и «Рубин»: «Верю, что достигну ее. Мне импонирует контроль мяча, смотрю за «Брайтоном»

Теги Рубин Александр Бухаров премьер-лига Россия Сборная России по футболу Брайтон Матч ТВ Футбол

Александр Бухаров рассказал о желании тренировать сборную России и «Рубин».

– Вы говорили, что у вас есть амбициозная цель через пять лет тренировать сборную России. Думаете, это правда возможно?

– А почему нет? Раз поставил себе такую цель. Я трезво смотрел на вещи. Я же не написал: «Завтра я должен возглавить сборную» (смеется).

Просто обозначил для себя цель, расписал какие-то шаги для этого: что мне нужно сделать, чтобы добраться до конечной точки.

Для начала необходимо получить лицензию Б. Я ее получил. Дальше – больше. Можно же изменить сроки, думаю. Самое главное – я к этой цели иду и верю, что ее достигну.

– «Рубин» тоже хочется в будущем тренировать?

– Да. Стать главным тренером в «Рубине» – это одна из подцелей на моем пути.

– В мировом футболе чьи идеи вам больше всего импонируют?

– Сейчас смотрю в основном за Де Дзерби и его «Брайтоном». Мне импонирует контроль мяча.

Сам хочу, чтобы моя команда в будущем владела мячом, создавала моменты, играла в три нападающих. Показывала зрелищный футбол.

Я не люблю схему в пять защитников, закрываться, – сказал бывший нападающий «Рубина» Александр Бухаров.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

16 комментариев

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Денис Фёдоров
"Я трезво смотрел на вещи"
Орнул)
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Антиглор17
Видать совсем скучно стало, после того как Покерстарс от нас ушел.
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Bartez1986
мяч забил Александр Бухалов (с)
+3
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Fonbaron
Эх. Там ведь про голову в которую футболист ест. Вот смотрите, футболист в жизнь тренировался. Он в житейских делах вообще как правило ноль. В столовой кормят, на базе живут. Переодеты гостиница одежда экипировка и расписание-все через администраторов. Образование - соответствующее. Житейская мудрость-с гулькин нос. Полагаю что футболистам наоборот, не надо становится менеджерами. Есть и исключения, типа Игнашевича, но всем известен был его подход еще будучи футболиста
+3
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Сергей Хиславский
БУ
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dimamak10
Ожидание : игра рубина стала самой интересной в чемпионате
Реальность : рубин проиграли в карты
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waleri
Давай!
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exbmw
Убедительно, точно сможет!
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Владислав Бондарчук
«Здравствуйте! Меня зовут Саша Бухаров и мое призвание спортивная аналитика!»
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Тамерлан Поздняков
Удачи 🍀
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Recreated
А на деле будет тити-кака!)
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Даниил Спиридонов
Ответ Сергей Хиславский
БУ
ХА
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