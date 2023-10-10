Бухаров ставит цель тренировать сборную России и «Рубин»: «Верю, что достигну ее. Мне импонирует контроль мяча, смотрю за «Брайтоном»

Александр Бухаров рассказал о желании тренировать сборную России и «Рубин».

– Вы говорили, что у вас есть амбициозная цель через пять лет тренировать сборную России. Думаете, это правда возможно?

– А почему нет? Раз поставил себе такую цель. Я трезво смотрел на вещи. Я же не написал: «Завтра я должен возглавить сборную» (смеется).

Просто обозначил для себя цель, расписал какие-то шаги для этого: что мне нужно сделать, чтобы добраться до конечной точки.

Для начала необходимо получить лицензию Б. Я ее получил. Дальше – больше. Можно же изменить сроки, думаю. Самое главное – я к этой цели иду и верю, что ее достигну.

– «Рубин» тоже хочется в будущем тренировать?

– Да. Стать главным тренером в «Рубине» – это одна из подцелей на моем пути.

– В мировом футболе чьи идеи вам больше всего импонируют?

– Сейчас смотрю в основном за Де Дзерби и его « ». Мне импонирует контроль мяча.

Сам хочу, чтобы моя команда в будущем владела мячом, создавала моменты, играла в три нападающих. Показывала зрелищный футбол.

Я не люблю схему в пять защитников, закрываться, – сказал бывший нападающий « » .

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