«Наполи» рассматривает увольнение Гарсии. Чемпион Италии идет 5-м в Серии А
Руди Гарсия может быть уволен из «Наполи».
59-летний специалист возглавил неаполитанскую команду в июне этого года. После 8 туров Серии А действующий чемпион Италии занимает 5-е место в таблице, набрав 14 очков.
По информации Sky Sports, после поражения от «Фиорентины» в последнем матче (1:3) президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис задумался о целесообразности сотрудничества с Гарсией.
Сегодня директора клуба Антонио Синикропи, Мауро Мелузо и Маурицио Микели провели встречу с Гарсией. Де Лаурентис посетил ее, но не задержался надолго. Немедленное увольнение тренера сейчас кажется маловероятным, однако последнее слова остается за президентом «Наполи».
Отмечается, что Де Лаурентис лично был заинтересован в приглашении Гарсии после ухода Лучано Спаллетти.
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Вообще не понимаю критику в адрес Руди. И я по-прежнему уверен, что в топ 4 Наполи с Гарсией точно будет. А о Скудетто даже говорить не надо.
Наполи по многим показателям по прежнему в топе Серии А, хотя конечно, есть неудачные игры, как вчера. Но, как болельщик Наполи, надеюсь, что до отставки не дойдёт. По крайней мере сейчас его увольнять не за что.
Ну ведь всем было понятно, что его отправят в отставку.
Неужели нельзя было другого найти коуча?
Уж уровнем Юве сейчас далек от Миланских команд, как минимум.
За пару лет там можно пересобрать чемпионскую команду, и тогда уже звать Зидана. ;)))
МЮ еще один пример, так что это вы зря.
Хотя, собрать чемпионскую команду можно всегда и везде, соглашусь. Только это очень непросто.
Гарсиа хоть и богат, но перед этим тренировал в Аравии, в полном расцвете сил поехать туда, даже Маур пока воздержался.