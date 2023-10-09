«Наполи» рассматривает увольнение Гарсии. Чемпион Италии идет 5-м в Серии А

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия может быть уволен из «Наполи».

59-летний специалист возглавил неаполитанскую команду в июне этого года. После 8 туров Серии А действующий чемпион Италии занимает 5-е место в таблице, набрав 14 очков. 

По информации Sky Sports, после поражения от «Фиорентины» в последнем матче (1:3) президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис задумался о целесообразности сотрудничества с Гарсией. 

Сегодня директора клуба Антонио Синикропи, Мауро Мелузо и Маурицио Микели провели встречу с Гарсией. Де Лаурентис посетил ее, но не задержался надолго. Немедленное увольнение тренера сейчас кажется маловероятным, однако последнее слова остается за президентом «Наполи». 

Отмечается, что Де Лаурентис лично был заинтересован в приглашении Гарсии после ухода Лучано Спаллетти. 

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29 комментариев

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Фантом
Тут интереснее вопрос, чем они раньше думали. Конечно, Спаллетти заменить сложно, но вот найти тренера получше Гарсии было вполне реально.
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alexsem69
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
а кто сейчас свободен?
Саша Мостовой 😂
+13
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+13
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Юра Бабин
Ответ igls54
Верните Мистера, клоуны!
как все просто у тебя. мистер сидит и ждет, когда клоуны его вернут
+7
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<CRISTIANO>
Пусть пригласят Спалетти. Говорят у него может получится в Наполи.
+6
-1
+5
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igls54
Верните Мистера, клоуны!
+7
-2
+5
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Иван Поречный
Если это произойдёт (не дай Бог) это будет самое плохое решение Де Лаурентиса за 20 лет президенства Наполи.
Вообще не понимаю критику в адрес Руди. И я по-прежнему уверен, что в топ 4 Наполи с Гарсией точно будет. А о Скудетто даже говорить не надо.
Наполи по многим показателям по прежнему в топе Серии А, хотя конечно, есть неудачные игры, как вчера. Но, как болельщик Наполи, надеюсь, что до отставки не дойдёт. По крайней мере сейчас его увольнять не за что.
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Олег Кондратов
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
а кто сейчас свободен?
Тудор, Конте
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Фауст
человек доехал до СА, его и там уволили. самое то для чемпиона Серии А. как бы не писали про какое-то там умение Гарсии, но он не построил ни одной крепкой команды на отрезке пары сезонов. были вспышки и только.
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feelthedroom@mail.ru
Блин, зачем вообще было его назначать?
Ну ведь всем было понятно, что его отправят в отставку.
Неужели нельзя было другого найти коуча?
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Mykytka
Ответ vzi
Не его уровень. В Италии только Юве.
Уровень или приверженность?
Уж уровнем Юве сейчас далек от Миланских команд, как минимум.
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Гоша Петров
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Зидан
Зидан в Реале не остался,в ПСЖ не пошел,думаешь ему интересно тренировать Наполи.Это птицы разного полета.
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vzi
Ответ Mykytka
Уровень или приверженность? Уж уровнем Юве сейчас далек от Миланских команд, как минимум.
Юве - это всегда уровень.
За пару лет там можно пересобрать чемпионскую команду, и тогда уже звать Зидана. ;)))
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vzi
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Зидан
Не его уровень. В Италии только Юве.
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Pavelaznaurov
Ответ <~Inter~>
в каком месте Наполи экономит?
Тренера взял по дешевке,ведущим игрокам зарплату заморозил —— Хвича получает меньше всех в команде….естественно мотивация падает.
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<~Inter~>
Ответ Pavelaznaurov
Жадность Лаурентиса закончится крахом—— на всем экономит….. и конечно проиграет(((
в каком месте Наполи экономит?
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Подкат Пенальтьевич
Ответ Юлия Закаблукова
когда то гарсия выводил лион в пф лч,выносив блюве и ситти
Ага, и в том сезоне Лион занял 7 место в чемпионате
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Mykytka
Ответ vzi
Юве - это всегда уровень. За пару лет там можно пересобрать чемпионскую команду, и тогда уже звать Зидана. ;)))
Тоже самое можно сказать и про Милан. Только вот 14-20 года показали, что даже из такой команды можно сделать помойку.
МЮ еще один пример, так что это вы зря.

Хотя, собрать чемпионскую команду можно всегда и везде, соглашусь. Только это очень непросто.
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Чёрный тюльпан
Де Лаурентис может и вернул Наполи, но с таким самоудром-руководителем у клуба не будет никакой стабильности в плане результатов, а лишь сплошные качели.
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Ole Gunor
Мне честно говоря изначально этот выбор казался сомнительным, Гарсиа качественный тренер, но речь идет о чемпионе страны, самобытном Наполи и довольно кастомном коллективе, который был собран Спалом. Мне кажется, рассматривать надо было изначально какого то топ тренера с опытом работы с топовыми командами и звездными игроками, тут даже вопрос может быть не повторения чемпионства, а успешное выступление в ЛЧ.
Гарсиа хоть и богат, но перед этим тренировал в Аравии, в полном расцвете сил поехать туда, даже Маур пока воздержался.
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Алекс Мелкумян
Надеюсь это шутка, потому что если нет то это уже просто смешно, Де Лаурентис с возрастом походу в Дзампарини превращается, у него уже кто только не работал. И Анчелотти с Бенитесом (бессистемные тренеры), и Сарри с Мадзарри (системные тренеры), и Спалетти (гибридный тренер) и всех он выгонял или что то ему не нравилось и он давил всегда. Из всех них больше 2 сезонов проработали только Сарри и Мадзарри, но оба уходили после хороших сезонов. Мне кажется Де Лаурентис и в Гвардиоле бы разочаровался спустя 2 сезона, непонятно кто ему нужен по итогу и какой футбол от Наполи он хочет видеть, видимо любой и желательно через тур.
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hulk&boloto
А зачем женился то?! (с)
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Pavelaznaurov
Жадность Лаурентиса закончится крахом—— на всем экономит….. и конечно проиграет(((
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Юлия Закаблукова
когда то гарсия выводил лион в пф лч,выносив блюве и ситти
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<~Inter~>
Мне кажется, что Гарсия не смог завоевать доверие раздевалки и отсюда идут многие проблемы
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Владимир Владимир
Де Лау сам распугал всех. Тот же Де Дзерби после Англии не поедет в Неаполь, а Конте это вообще другой образ жизни. Что там остаётся? Тиаго Мотта может быть?
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