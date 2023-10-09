«Наполи» рассматривает увольнение Гарсии. Чемпион Италии идет 5-м в Серии А

Руди Гарсия может быть уволен из «Наполи».

59-летний специалист возглавил неаполитанскую команду в июне этого года. После 8 туров Серии А действующий чемпион Италии занимает 5-е место в таблице, набрав 14 очков.

По информации Sky Sports, после поражения от «Фиорентины» в последнем матче (1:3) президент «Наполи» задумался о целесообразности сотрудничества с Гарсией.

Сегодня директора клуба Антонио Синикропи, Мауро Мелузо и Маурицио Микели провели встречу с Гарсией. Де Лаурентис посетил ее, но не задержался надолго. Немедленное увольнение тренера сейчас кажется маловероятным, однако последнее слова остается за президентом « ».

Отмечается, что Де Лаурентис лично был заинтересован в приглашении после ухода Лучано Спаллетти.

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