Хавбек «Динамо» Лесовой о 4 играх без побед в РПЛ: «Столько нереализованных моментов — все нервничают. Это начало давить»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Лесовой Футбол

Даниил Лесовой объяснил 4-матчевую серию «Динамо» без побед в Мир РПЛ.

— Почему не удалось дожать «Факел» (0:0)?

— Банально все: из-за того, что не реализовали все моменты. Вот уже не в первой игре у нас есть много моментов, и не получается их реализовать. В последних трех-четырех играх такая тенденция. Вот в этом дело.

— Что мешает в последних матчах реализовывать эти моменты?

— Лично мне кажется, что какого-то хладнокровия не хватает при завершении атак — уже в штрафной площади перед воротами. Все хотят забить, очень торопятся, не хватает хладнокровия в конце.

— А почему его не хватает? Большинство игроков «Динамо» все-таки не юные и неопытные дебютанты РПЛ, давно играют на этом уровне.

— Мы в какой-то момент начали страдать слабой реализацией моментов. И, возможно, это начало давить на «Динамо». Столько нереализованных моментов — все нервничают.

Сейчас будет пауза на игры сборных — перезагрузимся и, надеюсь, наладим дела с реализацией, – сказал хавбек «Динамо».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

3 комментария

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Machine Head
Лесовой работяга. До травмы очень много работал на команду, в том числе и без мяча.
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Leon33
Ответ Machine Head
Лесовой работяга. До травмы очень много работал на команду, в том числе и без мяча.
Да перестаньте. Уж чем Лес не страдал до травмы, так это работой на команду. Играл превосходно, но в защите его не было. Вот сейчас как раз ситуация начала меняться, поэтому и приближается он к старту всё ближе
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