Хавбек «Динамо» Лесовой о 4 играх без побед в РПЛ: «Столько нереализованных моментов — все нервничают. Это начало давить»

Даниил Лесовой объяснил 4-матчевую серию «Динамо» без побед в Мир РПЛ.

— Почему не удалось дожать «Факел» (0:0)?

— Банально все: из-за того, что не реализовали все моменты. Вот уже не в первой игре у нас есть много моментов, и не получается их реализовать. В последних трех-четырех играх такая тенденция. Вот в этом дело.

— Что мешает в последних матчах реализовывать эти моменты?

— Лично мне кажется, что какого-то хладнокровия не хватает при завершении атак — уже в штрафной площади перед воротами. Все хотят забить, очень торопятся, не хватает хладнокровия в конце.

— А почему его не хватает? Большинство игроков « » все-таки не юные и неопытные дебютанты , давно играют на этом уровне.

— Мы в какой-то момент начали страдать слабой реализацией моментов. И, возможно, это начало давить на «Динамо». Столько нереализованных моментов — все нервничают.

Сейчас будет пауза на игры сборных — перезагрузимся и, надеюсь, наладим дела с реализацией, – сказал хавбек «Динамо».

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