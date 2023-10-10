Тренер ЦСКА Фоменко: «Краснодар» очень хорошо играет, появился баланс, больше дисциплины в обороне. Или у Галицкого взгляды меняются, или Ивич смелее остальных»
Олег Фоменко высоко оценил игру «Краснодара» под руководством Владимира Ивича.
– Вам нравится игра «Краснодара» сейчас?
– Нравится, они очень хорошо играют. Появился баланс между обороной и атакой. Когда пришел Ивич, бросилось в глаза то, что они стали более дисциплинированно играть при обороне: девять человек за линией мяча.
– Почему этого не было раньше?
– Возможно, у Галицкого где-то взгляды меняются. Или Ивич более смелый, чем остальные. Не знаю, какие у них взаимоотношения, что именно разрешает делать Сергей Николаевич. Но есть результат, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» член тренерского штаба ЦСКА, работавший в «Краснодаре» с 2010 по 2019 год.
Предал ли Ивич фирменный стиль «Краснодара»? Обсуждать это нелепо – его давно нет
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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