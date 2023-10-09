Агент Сафонов о лидерстве «Краснодара»: «У них сейчас более прагматичный футбол. Команда бьется и за себя, и за тренера»

Алексей Сафонов высказался о лидерстве «Краснодара» в таблице Мир РПЛ.

– Сможет ли «Краснодар» удержать лидерство?

– Дай бог, чтобы их хватило до конца чемпионата. В том числе в матче с «Ростовом» [3:2] они показали борьбу, что у них есть рисунок игры.

Может быть, у них сейчас более прагматичный футбол. Не совсем то, что хотел Галицкий, но тренер « » выводил наверх команды из Чемпионшипа. Мне кажется, что «Краснодар» угадал с тренером. Команда бьется и за себя, и за тренера. Главное, что показывает неплохой футбол.

Ошибки у них случаются. Сами ошибаются, потом сами исправляются. Ни паники, ни сумбура у них особо нет. Сафонов ошибся, но команда на то и команда. Видно, что есть коллектив. Это самое главное.

Фарт всегда должен быть, но когда «Спартак» чемпионом становился, сколько мячей забивали и Глушаков, и другие? Все ждут, когда «Краснодар» споткнется, а он пока не спотыкается. Дай бог, чтобы до зимы с отрывом доехали, а там уже посмотрим.

На сто процентов прогнозировать и говорить, что кто-то кого-то обыграет в сейчас сложно. «Крылья Советов» шли в лидерах, а уступили в Нижнем Новгороде со счетом 0:2. Те времена, когда можно было говорить, что кто-то кого-то обыграет с запасом, пока прошли, – сказал футбольный агент.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию