Агент Сафонов о лидерстве «Краснодара»: «У них сейчас более прагматичный футбол. Команда бьется и за себя, и за тренера»

Теги премьер-лига Россия Алексей Сафонов Владимир Ивич Краснодар Футбол

Алексей Сафонов высказался о лидерстве «Краснодара» в таблице Мир РПЛ.

– Сможет ли «Краснодар» удержать лидерство?

– Дай бог, чтобы их хватило до конца чемпионата. В том числе в матче с «Ростовом» [3:2] они показали борьбу, что у них есть рисунок игры.

Может быть, у них сейчас более прагматичный футбол. Не совсем то, что хотел Галицкий, но тренер «Краснодара» выводил наверх команды из Чемпионшипа. Мне кажется, что «Краснодар» угадал с тренером. Команда бьется и за себя, и за тренера. Главное, что показывает неплохой футбол.

Ошибки у них случаются. Сами ошибаются, потом сами исправляются. Ни паники, ни сумбура у них особо нет. Сафонов ошибся, но команда на то и команда. Видно, что есть коллектив. Это самое главное.

Фарт всегда должен быть, но когда «Спартак» чемпионом становился, сколько мячей забивали и Глушаков, и другие? Все ждут, когда «Краснодар» споткнется, а он пока не спотыкается. Дай бог, чтобы до зимы с отрывом доехали, а там уже посмотрим.

На сто процентов прогнозировать и говорить, что кто-то кого-то обыграет в РПЛ сейчас сложно. «Крылья Советов» шли в лидерах, а уступили в Нижнем Новгороде со счетом 0:2. Те времена, когда можно было говорить, что кто-то кого-то обыграет с запасом, пока прошли, – сказал футбольный агент.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Al Al
А какие команды Ивич выводил из Чемпионшипа? Вроде была только одна и её он не выводил.
+3
0
+3
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Максим Бокин
Ответ Al Al
А какие команды Ивич выводил из Чемпионшипа? Вроде была только одна и её он не выводил.
Попутал с Фарке
+1
0
+1
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Hunteralex
Ответ Al Al
А какие команды Ивич выводил из Чемпионшипа? Вроде была только одна и её он не выводил.
Погуглил на всякий. Ты прав. А этому лишь бы что-то сказать)
0
0
0
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