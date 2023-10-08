Егор Титов: «Спартаку» будет очень сложно стать чемпионом с таким «Краснодаром»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Егор Титов считает, что «Спартаку» сложно стать чемпионом с таким «Краснодаром».

«Мне нравится, что у «Краснодара» видна стабильность. Я по жизни не люблю шарахаться и что-то новое придумывать – консерватор в этом плане. Главное, что команда у Ивича играет в свой футбол.

Одна схема, практически одни и те же футболисты в составе – это напоминает наш «Спартак» при Романцеве. У нас практически не было замен. 16 человек в заявке, всего две замены.

Даже когда «Краснодар» проигрывал 0:2 «Ростову», я понимал, что сенсация возможна, но маловероятна. Сам футбол показывал и говорил всем нам, что команды будут атаковать до последнего и голы будут. Гол Кордобы – на сегодняшний момент, наверное, лучшего нападающего чемпионата – подарил праздник Краснодару. Перевернуть игру с 0:2 на 3:2 – это дорогого стоит. В таких матчах команды закаляются и становятся сначала лидерами, а потом и чемпионами.

Не буду желать «Краснодару» стать чемпионом, потому что хочу, чтобы им стал «Спартак». Пауза затянулась. Но с таким «Краснодаром» сделать это будет очень сложно. Заметьте, я говорю: не с таким «Зенитом», а с таким «Краснодаром». У южан в этом году еще выезды к ЦСКА и «Зениту». Будет интересно в этих матчах посмотреть, на что способен «Краснодар», – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака».

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22 комментария

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Bring Me The Horizon
Спартак перестаёт верить в чемпионство только после того, как на спортсе появляется новость «спартак потерял математические шансы на чемпионство»
+30
-1
+29
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Silent2006
"Спартаку" будет очень сложно стать чемпионом, пока соперникам дают за победы по 3 очка.
+13
-1
+12
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Дмитрий
Ответ Bring Me The Horizon
Спартак перестаёт верить в чемпионство только после того, как на спортсе появляется новость «спартак потерял математические шансы на чемпионство»
Не все перестают. Очень много двоечников по математике верят до награждения.
+9
-1
+8
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Alex Slobodskikh
После третьего тура уже стали чемпионами, доминировали и уничтожили всех.
а теперь привычно конкурировать с Ахматом, Уралом и Локомотивом за 6-8 места
+6
0
+6
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Дмитрий
Типа, а с таким Зенитом и крылышками легко?
+5
0
+5
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Knife707
А что, претендует?
+4
0
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Семен Романов
Ответ Silent2006
"Спартаку" будет очень сложно стать чемпионом, пока соперникам дают за победы по 3 очка.
А за поражения не вычитают по 1му очку
+3
0
+3
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Simplicissimus
Мы чемпионы... вернулись править... народная команда.. в россии нет еще пока что лучше спартака... Его-о-о-ор! Ты опять на ночь огурцы кефиром запивал??
+3
-1
+2
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Nogoi89
Интересно вопрос поставлен))
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Смари Муха
С таким Зенитом у Спартака точно нету шансов на чемпионство)
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Mitya26
Странно, что Титов заикается о возможном чемпионстве Спартака. По-моему, тут и речи об этом не может быть.
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Денис Кёнигсберг
А с таким спартаком не тяжело?
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Ленид Вилькин
Ответ Древний спартач
Задолбали уже этим чемпионством . Нет защиты , в опорной зоне который год бардак , отсутствует полностью стабильность , да ещё этот экспериментатор на бровке чудит с составом ... Ну , кто ещё рот откроет про чемпионство ? Сначала надо навести порядок в клубе . А может быть Эшуорту или как его там , не хватает заместителей и пару секретарш ?
А чо Эшуорта никогда не показывают во время матчей Спартака? Где он?Пусть иной раз видит позор своей работы! 😀
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Алексей Иванов
Спартаку с такой игрой вообще сложно стать чемпионом..
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Макс Новосёлов
Ответ Simplicissimus
Мы чемпионы... вернулись править... народная команда.. в россии нет еще пока что лучше спартака... Его-о-о-ор! Ты опять на ночь огурцы кефиром запивал??
Да не огурцы, а бромантан же)
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Сироткин Александр
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Ответ Simplicissimus
Мы чемпионы... вернулись править... народная команда.. в россии нет еще пока что лучше спартака... Его-о-о-ор! Ты опять на ночь огурцы кефиром запивал??
Чушь собачья, а не комментарий.
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tnec
Эххх Егор, Федун все спустил. Хоть с этим и или другим, Спартаку сложно будет стать чемпионом.
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Древний спартач
Задолбали уже этим чемпионством . Нет защиты , в опорной зоне который год бардак , отсутствует полностью стабильность , да ещё этот экспериментатор на бровке чудит с составом ... Ну , кто ещё рот откроет про чемпионство ? Сначала надо навести порядок в клубе . А может быть Эшуорту или как его там , не хватает заместителей и пару секретарш ?
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Невский баклан
У Спартака и с Зенитом не было шансов на чемпионство. С этим окрепшим Краснодаром у них не будет шансов ни на 1ое, ни на 2ое место, да что там на 2ое, их уже даже Динамо дерет, Крылья громят, на сегодняшний день Спартак слабая команда.
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Вадим Макаров
Какой спартак, какой чемпион?

Это звучит как прикол каждый год.
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Yony
По-моему, очень прикольно, корректно, с уважением и со знаем темы высказался. Интеллигентно, я бы сказал. Респект и уважуха)))
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