Месси пообещал Габи Милито забить 3 гола «Арсеналу» в ЛЧ-09/10 при счете 0:1 – и оформил покер. Об этом рассказал Диего Милито

Теги Барселона Лионель Месси Габриэль Милито Диего Милито Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Диего Милито рассказал историю про брата и покер Лео Месси в ворота «Арсенала».

В 2010 году «Барселона» выбила «канониров» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала (2:2, 4:1). В ответном матче Лионель Месси забил 4 гола. 

Вместе с ним за каталонский клуб выступал защитник Габриэль Милито – младший брат Диего.

«Арсенал» открыл счет в ответном матче на 18-й минуте после ошибки Милито. Как сообщил бывший игрок «Интера», после этого Месси подошел к расстроенному Габриэлю и сказал: «Не волнуйся, Габи, сегодня я забью 3 гола». 

Форвард выполнил обещание, сделав хет-трик еще до перерыва. После этого Габриэль подошел к нему и сказал: «Давай четвертый, и на этом закончим». Месси ответил: «Хочешь еще один? Ладно». 

В итоге он установил окончательный счет в матче на 88-й минуте. 

В 1/2 финала «Барселона» уступила «Интеру» с Диего Милито в составе (1:3, 1:0). Миланский клуб в итоге выиграл Лигу чемпионов в том году, Милито сделал дубль в ворота «Баварии» в финале. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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23 комментария

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pav kh
История топ, если правда)
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SaH4r.
фанаты кринжа: катарцы купили тот матч
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Квадратное личико
Ответ SaH4r.
фанаты кринжа: катарцы купили тот матч
"Причём здесь Роналда? В новости нет ни слова о Роналде! Роналда виличайщая!"

P.S. Артёмка, рейтинг +200 сделай мне по-бырому, как ты умеешь.
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Bazilic
Ответ Zed_patriot
Покер Месси Арсеналу это был величайший перформанс в плей-офф ЛЧ
То, что он творил в матчах плей-офф 18/19 лично я ставлю выше
+8
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Zed_patriot
Покер Месси Арсеналу это был величайший перформанс в плей-офф ЛЧ
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rej1sta
Ответ Eden Hazard
Будь это правдой, Милито сказал бы сразу, а не через 13 лет)
А зачем ему сразу рассказывать?)
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AF007
Ответ Zed_patriot
Покер Месси Арсеналу это был величайший перформанс в плей-офф ЛЧ
1. Дубль Реалу
2. Дубль Баварии
3. Дубль Ливерпулю

Заслуживает упоминания: покер Арсеналу, пента-крик Байеру, дубль Милану, дубль Челси, дубль МЮ
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Bazilic
Только Лео мог быть лучшим бомбардиром и ассистентом. Величайший
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Авторитетное Мнение
Лгун, обещал же три
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Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
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Квадратное личико
Боже, как же смешно, что фанаты Роналды - с именем которой связано, наверное, наибольшее во всём мировом спорте количество фейковых позитивных новостей (о помощи пострадавшим от катаклизмов, помощи беженцам и т.д.), опровергаемых после - обвиняют в чём-то подобном Месси 🤣
Хотя относительно общечеловеческих качеств людей, которые оправдывали своего кумира, ударившего больного ребёнка по руке и сломавшего ему телефон, всё и так давно было понятно...
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Руслан Арапханов
Ответ Bazilic
То, что он творил в матчах плей-офф 18/19 лично я ставлю выше
А что там было, напомните?
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Руслан Арапханов
Ответ Arok
представьте, плеймейкер обещает и делает 4 гола топовому арсеналу, он не форвард что бы забивать 4 гола, он плеймейкер мать его, кто способен так как он, модрич, де бруйне, кросс, иниеста? нет, только месси
Так Месси тогда и был нападающий. Справа от него в атаке играл Педро, слева Боян, если не ошибаюсь.
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Domian
Ответ Борис Энгельгардт
скоро ЗМ раздают, пошли воспоминания)
Голосование закончилось 6 сентября, то, что сказано вчера как влияет?
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Domian
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
А как ты хотел?
После 18.12.2022 там только три состояния - обида, злость, ненависть.
Еще и 8 ЗМ как то пережить надо.

Да и вообще шейхи все купили, фифа подарила, абервал, еще парочку, москвошвей.
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