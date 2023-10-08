Месси пообещал Габи Милито забить 3 гола «Арсеналу» в ЛЧ-09/10 при счете 0:1 – и оформил покер. Об этом рассказал Диего Милито
Диего Милито рассказал историю про брата и покер Лео Месси в ворота «Арсенала».
В 2010 году «Барселона» выбила «канониров» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала (2:2, 4:1). В ответном матче Лионель Месси забил 4 гола.
Вместе с ним за каталонский клуб выступал защитник Габриэль Милито – младший брат Диего.
«Арсенал» открыл счет в ответном матче на 18-й минуте после ошибки Милито. Как сообщил бывший игрок «Интера», после этого Месси подошел к расстроенному Габриэлю и сказал: «Не волнуйся, Габи, сегодня я забью 3 гола».
Форвард выполнил обещание, сделав хет-трик еще до перерыва. После этого Габриэль подошел к нему и сказал: «Давай четвертый, и на этом закончим». Месси ответил: «Хочешь еще один? Ладно».
В итоге он установил окончательный счет в матче на 88-й минуте.
В 1/2 финала «Барселона» уступила «Интеру» с Диего Милито в составе (1:3, 1:0). Миланский клуб в итоге выиграл Лигу чемпионов в том году, Милито сделал дубль в ворота «Баварии» в финале.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
P.S. Артёмка, рейтинг +200 сделай мне по-бырому, как ты умеешь.
2. Дубль Баварии
3. Дубль Ливерпулю
Заслуживает упоминания: покер Арсеналу, пента-крик Байеру, дубль Милану, дубль Челси, дубль МЮ
Хотя относительно общечеловеческих качеств людей, которые оправдывали своего кумира, ударившего больного ребёнка по руке и сломавшего ему телефон, всё и так давно было понятно...
После 18.12.2022 там только три состояния - обида, злость, ненависть.
Еще и 8 ЗМ как то пережить надо.
Да и вообще шейхи все купили, фифа подарила, абервал, еще парочку, москвошвей.