Месси пообещал Габи Милито забить 3 гола «Арсеналу» в ЛЧ-09/10 при счете 0:1 – и оформил покер. Об этом рассказал Диего Милито

Диего Милито рассказал историю про брата и покер Лео Месси в ворота «Арсенала».

В 2010 году « » выбила «канониров» из на стадии 1/4 финала (2:2, 4:1). В ответном матче забил 4 гола.

Вместе с ним за каталонский клуб выступал защитник – младший брат Диего.

« » открыл счет в ответном матче на 18-й минуте после ошибки Милито. Как сообщил бывший игрок «Интера», после этого Месси подошел к расстроенному Габриэлю и сказал: «Не волнуйся, Габи, сегодня я забью 3 гола».

Форвард выполнил обещание, сделав хет-трик еще до перерыва. После этого Габриэль подошел к нему и сказал: «Давай четвертый, и на этом закончим». Месси ответил: «Хочешь еще один? Ладно».

В итоге он установил окончательный счет в матче на 88-й минуте.

В 1/2 финала «Барселона» уступила «Интеру» с Диего Милито в составе (1:3, 1:0). Миланский клуб в итоге выиграл Лигу чемпионов в том году, Милито сделал дубль в ворота «Баварии» в финале.

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