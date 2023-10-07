Тео не сыграет с «Ювентусом» из-за перебора желтых, Меньян – из-за красной в матче с «Дженоа»

Теги Милан Ювентус серия А Италия дисквалификации Дженоа Майк Меньян Тео Эрнандес Футбол

Тео Эрнандес пропустит встречу с «Ювентусом».

Защитник «Милана» получил желтую карточку в матче с «Дженоа» (1:0) в 8-м туре Серии А. Она стала для француза пятой в текущем чемпионате.

Из-за дисквалификации 26-летний футболист не сыграет против «бьянконери» 22 октября.

В этом сезоне Эрнандес забил 1 гол за 7 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также игру пропустит вратарь Майк Меньян, удаленный в конце игры против «Дженоа».

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13 комментариев

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Kubinec_
Ответ Фёдор Кузнецов
Ещё и Меньяна не будет
вообще не потеря для Милана. там Жиру лучше чем Зоммер на воротах стоит
+14
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+14
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Antonio Conte
Шченсны в воротах < Жиру в воротах
+10
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Roman Araslanov
Как же хорош был вратарь Милана, Оливье Жиру!)
+6
0
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Dixon010
Чё там Пиоли с Тео не может поговорить что ли? Почти все жёлтые у него на ровном месте за разговоры. В итоге на один из самых важных матчей дисквалификация
+2
0
+2
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GiovanniX
Всех Россонери с победой! Иногда аутсайдеров тяжело побеждать ( это не про Дженоа).
Часто валидольные матчи....но это уже корвалол..…
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0
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K0run
У нас минус Влахович и Кьеза, так что шансы 50 на 50.
+1
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Фёдор Кузнецов
Ещё и Меньяна не будет
+1
-1
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kaka10
По поводу отсутствия Тэо и Майка не особо переживаю. Скатаем скучную ничью с Юве. Аллегри как всегда засушит игру
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Kubinec_
Ответ Человек1991
Глупые пропуски от Тэо и Меньяна , Ювентус фаворитом будет .
смешная шутка
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Mykytka
Ответ Человек1991
Глупые пропуски от Тэо и Меньяна , Ювентус фаворитом будет .
Такой Ювентус еще и на Сан-Сиро, точно не будет фаворитом. Спортьелло достойно заменяет Майки, ну а Тео, конечно потеря, но не ключевая.
Милан однозначный фаворит.
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Алексей Игоревич
Ответ K0run
У нас минус Влахович и Кьеза, так что шансы 50 на 50.
Надолго выбыли?
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