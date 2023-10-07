Тео не сыграет с «Ювентусом» из-за перебора желтых, Меньян – из-за красной в матче с «Дженоа»
Тео Эрнандес пропустит встречу с «Ювентусом».
Защитник «Милана» получил желтую карточку в матче с «Дженоа» (1:0) в 8-м туре Серии А. Она стала для француза пятой в текущем чемпионате.
Из-за дисквалификации 26-летний футболист не сыграет против «бьянконери» 22 октября.
В этом сезоне Эрнандес забил 1 гол за 7 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также игру пропустит вратарь Майк Меньян, удаленный в конце игры против «Дженоа».
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Часто валидольные матчи....но это уже корвалол..…
Милан однозначный фаворит.