Губернатор Воронежской области о бюджете «Факела»: «Самый скромный в РПЛ, наверное. Ведем поиск генспонсора»

Губернатор Воронежской области рассказал о поиске генспонсора для «Факела»..

« », наверное, по объему клубного бюджета – самая скромная команда из всей Премьер-лиги. Финансирование из бюджета Воронежской области команды сохранится на том же уровне, который есть сейчас.

Задача, конечно, вместе с руководством команды найти такого генерального спонсора, крупную компанию, которая готова была бы вкладываться. Пока у нас такого варианта нет, мы ведем поиск.

Как только мнение о том, что это временная команда, которая вошла-вышла (из Премьер-лиги), уйдет, а я думаю, что команда, футболисты сумеют закрепиться в Премьер-лиге, тогда будет гораздо легче разговаривать с потенциальными генеральными спонсорами», – сказал Александр Гусев.

После 10 туров «Факел» занимает в таблице Мир 14-е место.

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