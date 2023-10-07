Губернатор Воронежской области о бюджете «Факела»: «Самый скромный в РПЛ, наверное. Ведем поиск генспонсора»

Теги премьер-лига Россия Факел деньги Футбол

Губернатор Воронежской области рассказал о поиске генспонсора для «Факела»..

«Факел», наверное, по объему клубного бюджета – самая скромная команда из всей Премьер-лиги. Финансирование из бюджета Воронежской области команды сохранится на том же уровне, который есть сейчас.

Задача, конечно, вместе с руководством команды найти такого генерального спонсора, крупную компанию, которая готова была бы вкладываться. Пока у нас такого варианта нет, мы ведем поиск.

Как только мнение о том, что это временная команда, которая вошла-вышла (из Премьер-лиги), уйдет, а я думаю, что команда, футболисты сумеют закрепиться в Премьер-лиге, тогда будет гораздо легче разговаривать с потенциальными генеральными спонсорами», – сказал Александр Гусев.

После 10 туров «Факел» занимает в таблице Мир РПЛ 14-е место.

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