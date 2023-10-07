Олег Шатов: «Манчини не нравилось в Петербурге и в «Зените», поэтому и результатов не было. Он настоящий – в «Ман Сити», сборной Италии»

Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Олег Шатов Коммент.Шоу Футбол

Олег Шатов поделился вспомнил период, когда Роберто Манчини тренировал «Зенит».

«Манчини два раза не приходил на тренировки. Когда была пауза на сборные, мы смотрим – его нет, потом видим фотографии, что он где-то на пляже лежит.

Подрывает ли это отношение коллектива к тренеру? Если брать наш русский менталитет, то, думаю, да. Для нас важно, чтобы главный тренер был с командой, тем более для футболистов, которые не попадают в сборные, мотивированы, хотят играть.

Где настоящий Манчини? Думаю, что в «Манчестер Сити», сборной Италии. Мне казалось, что в Питере и в «Зените» ему было некомфортно. Страна, город, люди, которые его окружают, команда. Думаю, ему не нравилось.

По нему можно было понять, что он хочет уйти отсюда. Поэтому откуда у команды могли быть результаты? Вот их и не было», — сказал экс-игрок «Зенита» в эфире на юутб-канале «Коммент.Шоу».

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3 комментария

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angry horse
В случае с Манчини Зенит просто переплатил за фамилию, привезти в Петербург того же Гвардиолу, то и он покажет примерно такой же результат 😎
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Денис Борисов
А вот Маркизио в Питере очень нравилось, но ничего не показал... Какие то злоключения итальянцев в России))
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Дональд Сабвейский
Ну, Манчини тоже можно в чем-то понять... Дожди, туманы, и волны залива будто цунами! Плюс не хватает весной травы, а осенью... Кто бы лужи вытер)
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