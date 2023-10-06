Шатов о российских футболистах: «Нужно больше поддерживать, хвалить их. У нас принято обращать внимание на минусы – лучше зацепиться за маленький плюс»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Шатов Футбол

Олег Шатов высказался о психологии российских футболистов.

– Может ли быть психологической проблемой российских футболистов, что в решающий момент [у нас не получается добиться результата]?

– Возможно, я соглашусь с этим. Если статистика показывает эти примеры, то, наверное, так и есть.

– Как это изменить?

– Банальную вещь скажу: больше поддерживать футболистов, хвалить их.

Иногда можно и при плохой игре найти что-то позитивное, зацепиться за это. Пусть даже за маленькое, которое потом может вырасти во что-то большое.

А у нас принято обращать внимание на минусы. Лучше зацепиться за маленький плюс.

– Получается, проблема в негативном отношении к футболистам. Почему так происходит?

– Не первый раз задают этот вопрос. Ответа на него пока нет. От результата [зависит]. Когда он есть, то носят на руках.

– Ты сам нарвался своей фразой по поводу тяжелого труда.

– Допустил ошибку. Все допускают, и я в том числе, – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России в «Коммент.Шоу».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

9 комментариев

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RM
Хвалить за что интересно?
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Johnie
А если плюс совсем маленький, а минусов пруд пруди, то как хвалить?)
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igls54
У нас одного настолько захвалили, что уже четверть века скоро будет
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hulk&boloto
Ну да, тебя мало хвалили, был бегунок со своим нереализованным потенциалом как суперзвезда...
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pasha_t
Не переношу этого персонажа
Все понятно стало после евро 2016
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svft
Лучше зацепиться за маленький плюс.
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не стоит, зато как крутится ! (с)
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Алексей Подволоцкий
Ну все-таки во время учебы без критики никак не обойтись. Просто у нас критику обычно в стране воспринимают как унижение или оскорбление и впадают в депрессию. За сильные качества нужно хвататься, но и слабые тоже подтягивать нужно
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Sinister Kid
По зарплатам российских футболистов и не скажешь, что к ним негативное отношение.
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