Шатов о российских футболистах: «Нужно больше поддерживать, хвалить их. У нас принято обращать внимание на минусы – лучше зацепиться за маленький плюс»
Олег Шатов высказался о психологии российских футболистов.
– Может ли быть психологической проблемой российских футболистов, что в решающий момент [у нас не получается добиться результата]?
– Возможно, я соглашусь с этим. Если статистика показывает эти примеры, то, наверное, так и есть.
– Как это изменить?
– Банальную вещь скажу: больше поддерживать футболистов, хвалить их.
Иногда можно и при плохой игре найти что-то позитивное, зацепиться за это. Пусть даже за маленькое, которое потом может вырасти во что-то большое.
А у нас принято обращать внимание на минусы. Лучше зацепиться за маленький плюс.
– Получается, проблема в негативном отношении к футболистам. Почему так происходит?
– Не первый раз задают этот вопрос. Ответа на него пока нет. От результата [зависит]. Когда он есть, то носят на руках.
– Ты сам нарвался своей фразой по поводу тяжелого труда.
– Допустил ошибку. Все допускают, и я в том числе, – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России в «Коммент.Шоу».
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не стоит, зато как крутится ! (с)