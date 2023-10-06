Сака может сыграть против «Ман Сити». Хавбек «Арсенала» травмировался в матче с «Лансом»

Букайо Сака может сыграть против «Манчестер Сити».

«Арсенал» и « » сыграют в матче .

Главный тренер «канониров» сообщил, что участие в игре находится вопросом, но его выход на поле не исключается.

Полузащитник получил повреждение и был заменен в первом тайме игры Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).

«Безусловно, ему пришлось покинуть поле, и это никогда не является хорошей новостью, но посмотрим, как пойдет процесс его восстановления», – сказал Артета.

Специалист также заявил, что полузащитник войдет в заявку «Арсенал» в предстоящем матче.

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