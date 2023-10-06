Сака может сыграть против «Ман Сити». Хавбек «Арсенала» травмировался в матче с «Лансом»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Томас Парти Букайо Сака Футбол

Букайо Сака может сыграть против «Манчестер Сити».

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче АПЛ.

Главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил, что участие Букайо Сака в игре находится вопросом, но его выход на поле не исключается.

Полузащитник получил повреждение и был заменен в первом тайме игры Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).

«Безусловно, ему пришлось покинуть поле, и это никогда не является хорошей новостью, но посмотрим, как пойдет процесс его восстановления», – сказал Артета.

Специалист также заявил, что полузащитник Томас Парти войдет в заявку «Арсенал» в предстоящем матче.

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7 комментариев

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Wekil Halylow
после сити будет играт за сборную Сака железняк
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Алексей Подволоцкий
Легко отделался значит
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Николаэ Чаушеску
Сака - лучший английский футболист на годы вперёд после Беллингема.
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Фанат спорта01
С Сити сыграть нужно,а в сборную ехать не нужно.
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Gunner_14
Ответ Альф Третий
Я бы не спешил с такими выводами. Сака, конечно, талантливый игрок, но утверждать, что он станет лучшим английским футболистом на годы вперед после Беллингема - это слишком поспешно. Намного рано делать такие прогнозы. Сейчас много молодых и перспективных игроков, которые также могут претендовать на этот статус. Давайте дождемся развития событий и посмотрим, какая карьера ожидает Саку в будущем.
Сака уже доказал высокий уровень. Стабильность, прогресс с каждым сезоном. Таки он будет одним из лучших английских игроков, ибо он уже является им
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f0mk4
А мне кажется лукавит, и максимум он на замену выйдет
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