Сака может сыграть против «Ман Сити». Хавбек «Арсенала» травмировался в матче с «Лансом»
Букайо Сака может сыграть против «Манчестер Сити».
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче АПЛ.
Главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил, что участие Букайо Сака в игре находится вопросом, но его выход на поле не исключается.
Полузащитник получил повреждение и был заменен в первом тайме игры Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).
«Безусловно, ему пришлось покинуть поле, и это никогда не является хорошей новостью, но посмотрим, как пойдет процесс его восстановления», – сказал Артета.
Специалист также заявил, что полузащитник Томас Парти войдет в заявку «Арсенал» в предстоящем матче.
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