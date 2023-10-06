Бояринцев о Бонгонда: «Сразу начал давать результат. Хорошему легионеру адаптация нужна только в быту»
Денис Бояринцев высказался об адаптации Тео Бонгонда в «Спартаке».
В 10 матчах сезона Мир РПЛ хавбек из Конго забил 4 гола и сделал 1 ассист.
«Многие говорят, что легионерам нужно время на адаптацию, но есть и другие примеры, тот же Бонгонда – человек сразу начал давать результат. Хорошему игроку адаптация нужна только в быту – язык, жизнь в новой стране. А на футбольном поле выходи и показывай, чего там адаптироваться?
Укрепить позицию нападающего всегда можно, но тут важно, чтобы приобретались игроки, которые подходят под задачи и амбиции клуба.
Мелешин уже достаточно окрепший парень, он мне нравится. Возможно, чуть не хватает опыта. Соболев — знаковая фигура для нынешнего «Спартака», их связка с Промесом уже показывала себя с лучшей стороны. Есть надежда, что до конца сможет раскрыться Зиньковский. У него отличный атакующий потенциал», – сказал бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Сокола».
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