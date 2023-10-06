Бояринцев о Бонгонда: «Сразу начал давать результат. Хорошему легионеру адаптация нужна только в быту»

Теги Спартак Денис Бояринцев премьер-лига Россия Тео Бонгонда Футбол

Денис Бояринцев высказался об адаптации Тео Бонгонда в «Спартаке».

В 10 матчах сезона Мир РПЛ хавбек из Конго забил 4 гола и сделал 1 ассист.

«Многие говорят, что легионерам нужно время на адаптацию, но есть и другие примеры, тот же Бонгонда – человек сразу начал давать результат. Хорошему игроку адаптация нужна только в быту – язык, жизнь в новой стране. А на футбольном поле выходи и показывай, чего там адаптироваться?

Укрепить позицию нападающего всегда можно, но тут важно, чтобы приобретались игроки, которые подходят под задачи и амбиции клуба.

Мелешин уже достаточно окрепший парень, он мне нравится. Возможно, чуть не хватает опыта. Соболев — знаковая фигура для нынешнего «Спартака», их связка с Промесом уже показывала себя с лучшей стороны. Есть надежда, что до конца сможет раскрыться Зиньковский. У него отличный атакующий потенциал», – сказал бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Сокола».

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4 комментария

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Серега Антонов
Получается у Миранчука и Захарова быт ещё не налажен.
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KasperSurgut
Бонгонда передерживает мяч, обыгрыши в ранней стадии они в принципе не нужны, в пас легче отыграться. Надо около штрафной и в штрафной уж обыгрывать, а не в середине поля. Он зачастую лезет под двоих, а иногда и под троих и в основном в этом случае теряет мяч. Уже все его изучили практически. В первых матчах не были готовы к его игре, а сейчас уже перекрывают его в принципе. Ну и легкие касания в момент обыгрыша не всегда заканчиваются свистками.
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Санитар-волк
Бояра ошибается, конечно. Люди разные, психология разная, у всех дела идут по-своему.
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