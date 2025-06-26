Вендел вернется в расположение «Зенита» во вторник (Вене Казагранде)

Вендел вернется в «Зенит» на следующей неделе.

18 июня игроки сине-бело-голубых, не игравшие за свои сборные, вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Вендел в расположение клуба не вернулся. Напомним, в мае бразилец получил травму, из-за которой пропустил заключительные матчи прошлого сезона.

По данным журналиста Вене Казагранде, полузащитник вернется в расположение «Зенита » во вторник. Футболисты, которые были травмированы или играли за свои сборные, возвращаются к тренировкам в пятницу, однако Вендел попросил дополнительные выходные – планируется, что он вылетит в Россию в понедельник.

Летом Вендел должен был перейти в «Ботафого », однако трансфер не состоялся. Сообщалось, что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.