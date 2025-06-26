«Аталанта» подпишет вингера «Саутгемптона» Сулеману. Клубы согласовали трансфер в 17,5 млн евро пятью платежами плюс 4 млн евро бонусов, командные бонусы и 15% от перепродажи (Дэвид Орнстейн)

«Аталанта» достигла соглашения о подписании вингера Камаля Сулеманы.

Клуб согласовал с «Саутгемптоном » сделку на сумму 17,5 млн евро пятью ежегодными платежами, а также 4 млн евро в качестве бонусов, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. В соглашение также будут включены бонусы за выступление команды и 15% от перепродажи.

Полузащитник подпишет контракт до 2029 года с опцией продления еще на год.

23-летний футболист сокращает свой отпуск, чтобы в пятницу отправиться из Ганы в Бергамо для прохождения медосмотра.

Ганский игрок провел 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2024/25, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. По итогам сезона «Саутгемптон» вылетел из Премьер-лиги.