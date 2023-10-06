Хусаинов о повышении гонораров арбитрам РПЛ: «Это не повлияет на уровень судейства. Уже многие годы оно на дне»

Сергей Хусаинов оценил двойное повышение гонораров российским судьям.

«С точки зрения человеческого фактора, не надо лезть нам в чужой кошелек. А с точки зрения профессионализма, это никаким образом не повлияет на повышение уровня судейства. Уже многие годы оно находится на дне.

Если кто-то считает, что увеличение гонораров простимулирует арбитров, то ожидать какого-то прогресса невозможно. Сколько бы РФС ни платил, качество судейства не улучшится», — сказал бывший арбитр ФИФА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию