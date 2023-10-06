Хусаинов о повышении гонораров арбитрам РПЛ: «Это не повлияет на уровень судейства. Уже многие годы оно на дне»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Хусаинов деньги Футбол

Сергей Хусаинов оценил двойное повышение гонораров российским судьям.

«С точки зрения человеческого фактора, не надо лезть нам в чужой кошелек. А с точки зрения профессионализма, это никаким образом не повлияет на повышение уровня судейства. Уже многие годы оно находится на дне.

Если кто-то считает, что увеличение гонораров простимулирует арбитров, то ожидать какого-то прогресса невозможно. Сколько бы РФС ни платил, качество судейства не улучшится», — сказал бывший арбитр ФИФА.

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8 комментариев

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AIBOLIT66
а что такое качество судейства? и когда оно было на высоте? у Хусаинова было двойное дно, это очевидно...и видимо высокого качества.
Судью на мыло придумали сто лет назад, быть шутом его судьба. Всем не угодишь, а будешь судить по правилам и сути , вообще сожрут. Судьи как судьи, только квартирный вопрос нас портит.
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avcgloronalduMU
судят как надо, даже вар игнорят
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Никита Аксанов
😁😁😁

https://www.sports.ru/football/1084895199.html
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KasperSurgut
Будут получать высокий гонорар и еще значит станут в конверте суммы, за "правильное" судейство)
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riverman1980
Хусаинову зарплата вообще была не нужна - Пищевик и так его содержал.
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