Чернов о шансах «Спартака» на титул: «Не хочу говорить об этом. Нам бы сначала «Крылья» обыграть»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Никита Чернов Спорт-Экспресс Футбол

Никита Чернов не захотел говорить о шансах «Спартака» на чемпионство.

Команда Гильермо Абаскаля в прошлом туре разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4), а в следующем сыграет против ЦСКА.

– Матч в Самаре – ужасный. Хотелось бы демонстрировать другую игру. Как будто там была заметная разница и в классе, и в настрое. Нам нужно исправлять ситуацию. Пару побед, и все будет хорошо.

– Потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство?

– Не хочу говорить об этом чемпионстве. Нам бы сначала обыграть «Крылья». Следующий матч у нас с ЦСКА, после него поговорим.

У «Крыльев» хорошая поставленная игра, хороший тренер и подбор футболистов. Оттуда взяли в сборную три человека, а у нас два. Значит, они молодцы на данном отрезке, – сказал защитник «Спартака».

Красно-белые занимают 5-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

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14 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Кто вот такие тупорылые вопросы задает? Это же просто идиотизм.
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Алексей Подволоцкий
Гораздо лучше чем фразы типа «ничего страшного не произошло…»
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Николай Рвачев
Ответ Очки Дани Алвеса
Кто вот такие тупорылые вопросы задает? Это же просто идиотизм.
А что тебя так удивило? Это у них "коронный" вопрос,чтобы разгонять волну. Если они что-нибудь вякнут про "голубых",сразу коленом под зад!🤗
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Ленид Вилькин
Из Крыльев в сборной 3чел,а у нас 2-какие пока могут быть победы.Вот когда будет наоборот и я в основе,да Абаскаль прибавит подумаем и о чемпионстве!
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goshforever
Пора думать о шансах на встречу со Стасом в душе
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Кондитер
у Спартака очередной просранный сезон
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Konstantin Zorin
"Чемпионство? Не с этим тренером!" - подумал Чернов.
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Ленид Вилькин
Ответ Ксяоми Ноутов
нынешняя сборная вообще не показатель, в неё кого угодно вызывают
Тогда и меня туда возьмите,особенно на довольствие ! 😀
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Jey7
Такое мы одобряем
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Умелец_Мэнни
Уже 2 матча как никого не предали и никого не убили
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viktorpavlov70
Крылья вы уже "обыграли", и Динамо "разгромили". Вам бы теперь ЦСКА одолеть.
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