Чернов о шансах «Спартака» на титул: «Не хочу говорить об этом. Нам бы сначала «Крылья» обыграть»
Никита Чернов не захотел говорить о шансах «Спартака» на чемпионство.
Команда Гильермо Абаскаля в прошлом туре разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4), а в следующем сыграет против ЦСКА.
– Матч в Самаре – ужасный. Хотелось бы демонстрировать другую игру. Как будто там была заметная разница и в классе, и в настрое. Нам нужно исправлять ситуацию. Пару побед, и все будет хорошо.
– Потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство?
– Не хочу говорить об этом чемпионстве. Нам бы сначала обыграть «Крылья». Следующий матч у нас с ЦСКА, после него поговорим.
У «Крыльев» хорошая поставленная игра, хороший тренер и подбор футболистов. Оттуда взяли в сборную три человека, а у нас два. Значит, они молодцы на данном отрезке, – сказал защитник «Спартака».
Красно-белые занимают 5-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.
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