Чернов о шансах «Спартака» на титул: «Не хочу говорить об этом. Нам бы сначала «Крылья» обыграть»

Никита Чернов не захотел говорить о шансах «Спартака» на чемпионство.

Команда Гильермо Абаскаля в прошлом туре разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4), а в следующем сыграет против .

– Матч в Самаре – ужасный. Хотелось бы демонстрировать другую игру. Как будто там была заметная разница и в классе, и в настрое. Нам нужно исправлять ситуацию. Пару побед, и все будет хорошо.

– Потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство?

– Не хочу говорить об этом чемпионстве. Нам бы сначала обыграть «Крылья». Следующий матч у нас с ЦСКА, после него поговорим.

У « » хорошая поставленная игра, хороший тренер и подбор футболистов. Оттуда взяли в сборную три человека, а у нас два. Значит, они молодцы на данном отрезке, – сказал защитник « ».

Красно-белые занимают 5-е место в таблице Мир . Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

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