Пиоли после 0:0 с «Боруссией»: «То, что «Милан» не забил в первых двух матчах ЛЧ, должно заставить нас задуматься»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги игры с «Боруссией».
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов закончился ничьей со счетом 0:0.
«В первом тайме нам не хватало техники и эффективности, а во втором тайме у нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. То, что мы не забили в первых двух матчах Лиги чемпионов, должно заставить нас задуматься. Мы хотели победить.
«Милан» продвигает свои идеи со своими особенностями в Италии и Европе. В этом соревновании темп более высокий, и интенсивность игры также возрастает. Сегодня мы играли с очень сильной командой. сильной и выносливой, с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, но мы хорошо действовали как в обороне, так и в нападении.
Мы забирали много мячей, но временами были неточны в атаке и плохо владели мячом», – сказал Пиоли.
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Даже молодой нап, Алехо Велис, с которым уже был согласован контракт почему-то за скромные 10 млн оказался в ттх.
Очень радует Муса( на счет него ошибся и рад этому ), да и все круто играли, Тео и Томори особенно.
Томори после красной с ромой, так вообще играет как в чемпионском сезоне.
Как показал Ньюкасл, побеждают не бабки а команда. И Милан вполне может так же накидать по привычке Шкриньяру, а заодно джиджо( котрый обожает Сан-Сиро)))
Но! огромный страх вызывает, то что сейчас команда на ходу, а впереди чертовы сборные, американцам ваще жесть, Жиру хоть бы выжил. Всегда стремно за Меньяна.
График Юве, Наполи, 2 Псж в течении 2х недель, можно будет говорить и о выходе из группы и о Скудетто.
Любим 🔴⚫️
Уж на 1 то гол в каждом из матчей наиграл Милан. Поэтому не вижу смысла сильно критиковать команду. В полузащите 3 новичка, в атаке 3 новичка. Нужно время для сыгранности. Сыгранность позволит избегать браков при выходах из обороны, а также второй-третьей волне атак.
Исключение это Побега, уровень которого видимо 15 минут в концовке матчей против Эмполи, Калиари... Показательный момент, когда Побега с высунутым языком изо всех сил бежал за игроком Дортмунда, и 5 секунд спустя Эрнандес небольшим рывком оказался быстрее