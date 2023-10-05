Пиоли после 0:0 с «Боруссией»: «То, что «Милан» не забил в первых двух матчах ЛЧ, должно заставить нас задуматься»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги игры с «Боруссией».

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов закончился ничьей со счетом 0:0. 

«В первом тайме нам не хватало техники и эффективности, а во втором тайме у нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. То, что мы не забили в первых двух матчах Лиги чемпионов, должно заставить нас задуматься. Мы хотели победить.

«Милан» продвигает свои идеи со своими особенностями в Италии и Европе. В этом соревновании темп более высокий, и интенсивность игры также возрастает. Сегодня мы играли с очень сильной командой. сильной и выносливой, с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, но мы хорошо действовали как в обороне, так и в нападении.

Мы забирали много мячей, но временами были неточны в атаке и плохо владели мячом», – сказал Пиоли

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11 комментариев

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BVB 09
Талалаев ща на мяч ТВ сказал что у Милана вообще Ибра травмирован, вернётся будет всё норм😇😁
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Любезный Коссутий
сами виноваты. обе матча нужно было выигрывать.
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0rbit
Канеш, когда в атаке 37 летний Жиру не попадающий в пустые( при всей любви к нему), когда пулисик не забил 200% - это еще ничего. Но то что нет форварда на замену Жиру, который сейчас еще уедет на 100 минут в сборную, а вместо Пулисика выходит недоразумение за 20 млн Чуквузе…Нужно было не жмотить комиссию на Тареми или забирать Бонифаци за 25,и это «личный выбор Пиоли». А Беррарди, дербанит Интеры и Ювентусы, вместо этого «второго Леау».
Даже молодой нап, Алехо Велис, с которым уже был согласован контракт почему-то за скромные 10 млн оказался в ттх.

Очень радует Муса( на счет него ошибся и рад этому ), да и все круто играли, Тео и Томори особенно.

Томори после красной с ромой, так вообще играет как в чемпионском сезоне.

Как показал Ньюкасл, побеждают не бабки а команда. И Милан вполне может так же накидать по привычке Шкриньяру, а заодно джиджо( котрый обожает Сан-Сиро)))
Но! огромный страх вызывает, то что сейчас команда на ходу, а впереди чертовы сборные, американцам ваще жесть, Жиру хоть бы выжил. Всегда стремно за Меньяна.

График Юве, Наполи, 2 Псж в течении 2х недель, можно будет говорить и о выходе из группы и о Скудетто.
Любим 🔴⚫️
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Direct free kick
Малкович, так нельзя. Вместо 6 баллов у Милана всего 2
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Роман
А если вспомнить, что Милан не забивает в четырех последних матчах ЛЧ, то можно и застрелиться..
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kaka10
Милан сыграл лучше Ньюкасла в 1 туре, лучше Дортмунда во 2 туре.

Уж на 1 то гол в каждом из матчей наиграл Милан. Поэтому не вижу смысла сильно критиковать команду. В полузащите 3 новичка, в атаке 3 новичка. Нужно время для сыгранности. Сыгранность позволит избегать браков при выходах из обороны, а также второй-третьей волне атак.

Исключение это Побега, уровень которого видимо 15 минут в концовке матчей против Эмполи, Калиари... Показательный момент, когда Побега с высунутым языком изо всех сил бежал за игроком Дортмунда, и 5 секунд спустя Эрнандес небольшим рывком оказался быстрее
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S100 Winner
Ответ BVB 09
Талалаев ща на мяч ТВ сказал что у Милана вообще Ибра травмирован, вернётся будет всё норм😇😁
Вот юмористы )) Ибра 2 года по сути не играет, иногда лишь выходил на считанные минуты. Без его помощи взяли Серию А, пока он практически не вылезал из лазарета
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