Пиоли после 0:0 с «Боруссией»: «То, что «Милан» не забил в первых двух матчах ЛЧ, должно заставить нас задуматься»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги игры с «Боруссией».

Матч 2-го тура группового этапа чемпионов закончился ничьей со счетом 0:0.

«В первом тайме нам не хватало техники и эффективности, а во втором тайме у нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. То, что мы не забили в первых двух матчах Лиги чемпионов, должно заставить нас задуматься. Мы хотели победить.

« » продвигает свои идеи со своими особенностями в Италии и Европе. В этом соревновании темп более высокий, и интенсивность игры также возрастает. Сегодня мы играли с очень сильной командой. сильной и выносливой, с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, но мы хорошо действовали как в обороне, так и в нападении.

Мы забирали много мячей, но временами были неточны в атаке и плохо владели мячом», – сказал .

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