«МЮ» – единственный английский клуб без побед в сезоне ЛЧ

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Манчестер Юнайтед» – единственный английский клуб без побед в Лиге чемпионов .

Команда Эрика тен Хага в этом сезоне Лиги чемпионов ни разу не выиграла. У нее два поражения в двух матчах – от «Баварии» (3:4) и от «Галатасарая» (2:3).

После победы «Ньюкасла» над «ПСЖ» (4:1) в среду теперь у всех английских команд, кроме «МЮ», есть хоть одна победа в сезоне ЛЧ. 

Англию в Лиге чемпионов представляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

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26 комментариев

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S100 Winner
Сравните качественную работу Хау в Ньюкасле и самодурство высокомерного Тен Хага в МЮ
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#SharkTeam
МанЮ позорит АПЛ(
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
В семье не без урода
Суровая реальность
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Ман Сити
У Копенгагена дома хоть 1 очко то смогут вырвать?
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Velirpa
Ответ GuruFutbola
В семье не без урода
в семье не без Маню)
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За Валенсию с 1999
Так всё же ожидаемо. МЮ молодцы, что в 2 матчах смогли забить 5 мячей грандам. Так-то Бавария и Сарай на данный момент на 3 головы лучше Му
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Street Fighter
Ответ S100 Winner
Сравните качественную работу Хау в Ньюкасле и самодурство высокомерного Тен Хага в МЮ
Тен Хаг прошлый сезон закончил выше Хау, и кубок Лиги выиграл, обыграв в финале как раз Ньюкасл) Ну а про этот сезон ещё рано что-то говорить, октябрь на дворе
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Football Forever
Ответ S100 Winner
Сравните качественную работу Хау в Ньюкасле и самодурство высокомерного Тен Хага в МЮ
Хау приходил в середняк, от которого мало что ждали. Перешёл бы в МЮ уровень давления был бы другой. Тот же Поттер провалился в Челси, но он же неплохой тренер.
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Grigoriy Kor
Напрашивается очищение шипом?
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GuruFutbola
В семье не без урода
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кэпко
У МЮ и в АПЛ 2 судейские победы. Дайте Эрику "Три топора" ещё поля ярда и он выйграет Лутон.
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kos.vohrt
В последнее время у МЮ что-то очень много рекордов и подобных достижений.
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Экспертное мнение
При Магуайре такого не было, верните Магуайра!
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VuNePonimaete
Хоть где-то первые👏
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Nik Yeremich
гении
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FortMinor
Ответ S100 Winner
Сравните качественную работу Хау в Ньюкасле и самодурство высокомерного Тен Хага в МЮ
так Роналду не прессингует, причем здесь Тен Хаг
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llolishe
А как Онану встречали песней Рианны 🤣
Рианны, которая за Ливерпуль болеет 😎
+4
-4
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Владимир Владимирович
Ответ kos.vohrt
В последнее время у МЮ что-то очень много рекордов и подобных достижений.
Революционер действует тихо🤫 Тен Хаага ведь для этого брали, чтобы он воссоздал прежний МЮ или новый. А если без шуток то может ещё годик и тренер создаст сильный коллектив 🤷‍♂️. Хотя если ещё пару поражений будет в ближайшее время, то скорее поищут нового тренера. А кого ? Из свободных Флик и всё. А своё рабочее место по ходу сезона никто не оставит. Хаби Алонсо врядле, Конте тоже врядле, Юран тоже откажется по среди сезона принимать разобранный МЮ. Поэтому даже некого сейчас приглашать главным тренером, лучше уже поддержать Тен Хаага и до конца сезона не трогать, по мне есть потенциал у этой команды, Хойлунд Гарначо Решфорд Маунт тоже прибавят
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Bunyod Turgunov
Ответ Владимир Владимирович
Революционер действует тихо🤫 Тен Хаага ведь для этого брали, чтобы он воссоздал прежний МЮ или новый. А если без шуток то может ещё годик и тренер создаст сильный коллектив 🤷‍♂️. Хотя если ещё пару поражений будет в ближайшее время, то скорее поищут нового тренера. А кого ? Из свободных Флик и всё. А своё рабочее место по ходу сезона никто не оставит. Хаби Алонсо врядле, Конте тоже врядле, Юран тоже откажется по среди сезона принимать разобранный МЮ. Поэтому даже некого сейчас приглашать главным тренером, лучше уже поддержать Тен Хаага и до конца сезона не трогать, по мне есть потенциал у этой команды, Хойлунд Гарначо Решфорд Маунт тоже прибавят
Почему надо звать только знаменитых? Нельзя пригласить потенциально топовых тренеров?
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Владимир Владимирович
Ответ Ман Сити
У Копенгагена дома хоть 1 очко то смогут вырвать?
50 на 50
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S100 Winner
Ответ Ман Сити
У Копенгагена дома хоть 1 очко то смогут вырвать?
В своё очко смогут точно
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