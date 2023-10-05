«МЮ» – единственный английский клуб без побед в сезоне ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» – единственный английский клуб без побед в Лиге чемпионов .
Команда Эрика тен Хага в этом сезоне Лиги чемпионов ни разу не выиграла. У нее два поражения в двух матчах – от «Баварии» (3:4) и от «Галатасарая» (2:3).
После победы «Ньюкасла» над «ПСЖ» (4:1) в среду теперь у всех английских команд, кроме «МЮ», есть хоть одна победа в сезоне ЛЧ.
Англию в Лиге чемпионов представляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».
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Рианны, которая за Ливерпуль болеет 😎