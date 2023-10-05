«МЮ» – единственный английский клуб без побед в сезоне ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» – единственный английский клуб без побед в Лиге чемпионов .

Команда Эрика тен Хага в этом сезоне ни разу не выиграла. У нее два поражения в двух матчах – от «Баварии» (3:4) и от «Галатасарая» (2:3).

После победы « » над «ПСЖ» (4:1) в среду теперь у всех английских команд, кроме «МЮ», есть хоть одна победа в сезоне ЛЧ.

Англию в Лиге чемпионов представляют « », « », «Ньюкасл» и « ».

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