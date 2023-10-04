Абаскаль о 0:3: «Динамо» нужно было побеждать во что бы то ни стало. «Спартак» недоволен результатом, но впереди другое дерби. Ждем реакцию от команды»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Динамо».
Красно-белые проиграли матч Фонбет Кубка России со счетом 0:3.
«Это не тот результат, который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала.
Мы недовольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби [с ЦСКА 8 октября]. Ждем реакцию от команды на результаты», – сказал Абаскаль.
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Не знаю , в прошлом сезоне симпатизировал яркому и непредсказуемому футболу Спартака и Абаскаля
Пусть нестабильно , но играли интересно , часто зрелищно
Тренер давал интересную игру , игроки его принимали , был адекватен в оценках ( часто брал вину на себя )
Наступил новый сезон
СПМ был активен на рынке , ростер расширился и надежда появилась на успешный сезон
А дальше .. такое впечатление , что рыжий поверил ( и верит до сих пор ) что знает игру лучше , мы не видим то что видит лишь он , неудачи начал списывать на судей ..
Непонятные никому решения по составу , дырявая оборона ( уверен уже что проблема не в качестве игроков , а тренерском подходе )
Обычно такое бывает когда теряют связь с окружающим миром
Проще говоря «поплыл»
Веры в то что полетим , начнем играть нет
На бумаге один из лучших составов в РПЛ, а по факту очередной сезон , который катится в никуда
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А страна довольна