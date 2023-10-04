Абаскаль о 0:3: «Динамо» нужно было побеждать во что бы то ни стало. «Спартак» недоволен результатом, но впереди другое дерби. Ждем реакцию от команды»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Динамо».

Красно-белые проиграли матч Фонбет Кубка России со счетом 0:3.

«Это не тот результат, который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала.

Мы недовольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби [с ЦСКА 8 октября]. Ждем реакцию от команды на результаты», – сказал .

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