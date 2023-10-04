Абаскаль о 0:3: «Динамо» нужно было побеждать во что бы то ни стало. «Спартак» недоволен результатом, но впереди другое дерби. Ждем реакцию от команды»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Динамо».

Красно-белые проиграли матч Фонбет Кубка России со счетом 0:3.

«Это не тот результат, который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала.

Мы недовольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби [с ЦСКА 8 октября]. Ждем реакцию от команды на результаты», – сказал Абаскаль

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57 комментариев

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Локоть Артеста
Гильермо, тебя сливают.
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Serg13s
Реакцию, команда, ему сегодня показала, прямо на дверь
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Старая школа
Я устал уже ждать реакцию от команды. Так совсем старым седым ждуном станешь, пока дождешься от рыжего чего-то толкового.
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Н.Ф.
Когда уже этот цикл закончится и начнётся новый?
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Данко Лазович
проигрывать может и не нравится, но надо отметить безволие и привыкание к поражениям))
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Owen_the_Simple
Ржавый хамелеон просто усыпляет бдительность. Изготовился к прыжку. Щас как вдарит стеночками и забеганиями!
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Dark.Babysitter
Спартак сегодня весь матч не успевал за Динамо. Где на пол-шага, где на шаг. Динамовцы и накрывали быстрее. Это прямо в глаза бросалось
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melmi
Опять двадцать пять или опять ждем следующего сезона
Не знаю , в прошлом сезоне симпатизировал яркому и непредсказуемому футболу Спартака и Абаскаля
Пусть нестабильно , но играли интересно , часто зрелищно
Тренер давал интересную игру , игроки его принимали , был адекватен в оценках ( часто брал вину на себя )
Наступил новый сезон
СПМ был активен на рынке , ростер расширился и надежда появилась на успешный сезон
А дальше .. такое впечатление , что рыжий поверил ( и верит до сих пор ) что знает игру лучше , мы не видим то что видит лишь он , неудачи начал списывать на судей ..
Непонятные никому решения по составу , дырявая оборона ( уверен уже что проблема не в качестве игроков , а тренерском подходе )
Обычно такое бывает когда теряют связь с окружающим миром
Проще говоря «поплыл»
Веры в то что полетим , начнем играть нет
На бумаге один из лучших составов в РПЛ, а по факту очередной сезон , который катится в никуда
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Updated
После Крыльев тоже говорил о реакции команды, сегодня посмотрели...
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Ебздрогыч
Не, ну если и ЦСКА также бездарно сольем, то, боюсь, рыжий до зимнего перерыва не дотянет
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1футбол1
Ответ Caniball
Ну если тебя радует поражение Спартака, в турнире, где он уже занял первое место в группе, значит я не завидую тебе - у тебя очень грустная жизнь.
Медаль? Кубок? Или почётная граммота за первое место в группе будет торжественно вручена Спартаку?
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Валерий Бравичев
А не пора ли товарищу домой
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Константин Эсперов
Как буд то ему не пофиг было на этот матч .
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Святослав Федорович
Реакцию на крылья мы уже увидели сегодня. Ждём реакцию на Динамо
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Артем Русанов
Абасраль
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igor.igorev
Ответ Тюменец
Каррера приди - чемпионство принеси! )))
Перед ним надо чтобы Аленичев поработал и оставил свой багаж)))))
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Кокич
Зарема и Мостовой уже отвечают по телефону на эту тему.
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Никита Самарин
Сегодня было такое ощущение, что Спартак так играл, как будто одолжение делал. Просто ноль мотивации 😞.
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Камбоджа134
Какой смысл держать конопатого, звоните Каррере
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Саша Казанов
На самом деле тут дело не в Спартаке, соперники просто выше классом.
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Агитатор
Ещё раз повторяю: Абаскалим! Гильермим! На лицо прорыв: было 0-4, стало - 0-3. всего за матч! Тренер - гений. с ЦСКА всего 0-2 будет, и это против великого Зе. Надо дать шанс! Олег Малышев - Тед Лассо. он все знает наперёд
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Хамыч
Ответ Caniball
Так поэтому эти игроки и сидят все на скамейке, а не играют в чемпионате.
В воскресенье мы видели тех кто играет в чемпионате ... я разницы не увидел
+1
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Caniball
Ответ Dark.Babysitter
Спартак сегодня весь матч не успевал за Динамо. Где на пол-шага, где на шаг. Динамовцы и накрывали быстрее. Это прямо в глаза бросалось
Так поэтому эти игроки и сидят все на скамейке, а не играют в чемпионате.
+5
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coldwar
Так сегодняшняя игра и есть реакция - никто не хочет играть под твоим руководством, может только пара негров, да и то не факт.
+1
0
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BaltikaSPb
«Спартак» недоволен результатом
============
А страна довольна
+14
-13
+1
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