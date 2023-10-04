Джеймс дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 90 тысяч фунтов за оскорбления судьи. Капитан «Челси» не сыграет с «Бернли»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия дисквалификации судьи Бернли Рис Джеймс Джарред Джиллетт Футбол

Капитан «Челси» Рис Джеймс дисквалифицирован и оштрафован за оскорбление судьи.

В воскресном матче 6-го тура АПЛ «Челси» уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1.

После игры Футбольная ассоциация Англии сообщила, что Джеймс, который не принимал участия в матче из-за травмы, вступил в стычку с арбитром Джарредом Джиллеттом в подтрибунном помещении. Сообщается, что защитник «Челси» использовал оскорбительную, грубую и нецензурную лексику в адрес судьи.

Сегодня FA сообщила, что Рис оштрафован на 90 тысяч фунтов и дисквалифицирован на один матч за неподобающие слова и поведение в адрес арбитра. Как отмечается, защитник признал вину.

Как пишет журналист Низаар Кинселла, дисквалификация вступает в силу незамедлительно, поэтому Джеймс пропустит матч с «Бернли», а не игру с «Арсеналом», которая состоится после паузы на матчи сборных.

Джеймс стал капитаном «Челси» летом. С 13 августа он не выходил на поле из-за травмы мышц задней поверхности бедра.

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9 комментариев

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onsigne
Не самая плохая новость, значит к Арсеналу отдохнет и не успеет опять травмироваться.
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badibeg
забавляет тот факт что пока у него травма была дисквалификацию не давали и только сейчас когда он вроде бы готов. совпадение?)
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Ars Mount
Ответ onsigne
Не самая плохая новость, значит к Арсеналу отдохнет и не успеет опять травмироваться.
Так он специально, пока он не играет - он не травматичен. Сыграет с канонирами, и там опять на четыре месяца в лазарет можно будет) все продумано!
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Ман Сити
Интересно а ливерному Макалистеру дадут дискву или все равны, но кто-то ровнее
+1
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Ванька-Манька
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да уж, вот такие вот капитанчики в нашем нольшелси

Мерзость
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Акира_1
Ответ badibeg
забавляет тот факт что пока у него травма была дисквалификацию не давали и только сейчас когда он вроде бы готов. совпадение?)
Да Челси все равно не стал бы рисковать с Бернли, лучше пусть выдаст матч жизни с Арсеналом перед очередной травмой.
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badibeg
Ответ Ars Mount
Так он специально, пока он не играет - он не травматичен. Сыграет с канонирами, и там опять на четыре месяца в лазарет можно будет) все продумано!
главное чтобы гол не забивал
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Акира_1
Ответ Ahmad Munir
Как такому чуду дали капитана? Постоянно весь на понтах, ведёт себя как бандит латинос. Судя по ряхе, за диетой вообще не следит, для футболиста уже жирный, отсюда и мышечные травмы. Теперь ещё и на судей быкует
На каких он понтах вечно? Обычный игрок и лидер Челси, когда на поле. Странно делать какие-то выводы по его лицу. Единственная его проблема - хрустальность
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