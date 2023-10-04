Джеймс дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 90 тысяч фунтов за оскорбления судьи. Капитан «Челси» не сыграет с «Бернли»

Капитан «Челси» Рис Джеймс дисквалифицирован и оштрафован за оскорбление судьи.

В воскресном матче 6-го тура «Челси» уступил « » со счетом 0:1.

После игры Футбольная ассоциация Англии сообщила, что Джеймс, который не принимал участия в матче из-за травмы, вступил в стычку с арбитром Джарредом Джиллеттом в подтрибунном помещении. Сообщается, что защитник « » использовал оскорбительную, грубую и нецензурную лексику в адрес судьи.

Сегодня FA сообщила, что Рис оштрафован на 90 тысяч фунтов и дисквалифицирован на один матч за неподобающие слова и поведение в адрес арбитра. Как отмечается, защитник признал вину.

Как пишет журналист Низаар Кинселла, дисквалификация вступает в силу незамедлительно, поэтому Джеймс пропустит матч с « », а не игру с «Арсеналом», которая состоится после паузы на матчи сборных.

стал капитаном «Челси» летом. С 13 августа он не выходил на поле из-за травмы мышц задней поверхности бедра.

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