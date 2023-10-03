Вальверде о Беллингеме: «Есть игроки, которым суждено ознаменовать собой эпоху. Джуд кажется зрелым футболистом, который уже много лет в «Реале»
Федерико Вальверде высказался об игре Джуда Беллингема.
«Есть игроки, которым суждено оставить свой след или ознаменовать собой эпоху. Он уже много лет играет в хороших командах, но мадридский «Реал» – это еще один шаг вперед. Он справился с этим невероятным образом и кажется очень зрелым игроком, который играет здесь уже много лет.
Мы знаем, что он отличный игрок, и он особенный человек, очень хороший партнер. Я уверен, что его окружают позитивные люди, и верю, что в будущем он может стать капитаном, который ознаменует собой эпоху в «Реале», – сказал полузащитник мадридской команды.
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