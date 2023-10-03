Вальверде о Беллингеме: «Есть игроки, которым суждено ознаменовать собой эпоху. Джуд кажется зрелым футболистом, который уже много лет в «Реале»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Джуд Беллингем Футбол

Федерико Вальверде высказался об игре Джуда Беллингема.

«Есть игроки, которым суждено оставить свой след или ознаменовать собой эпоху. Он уже много лет играет в хороших командах, но мадридский «Реал» – это еще один шаг вперед. Он справился с этим невероятным образом и кажется очень зрелым игроком, который играет здесь уже много лет.

Мы знаем, что он отличный игрок, и он особенный человек, очень хороший партнер. Я уверен, что его окружают позитивные люди, и верю, что в будущем он может стать капитаном, который ознаменует собой эпоху в «Реале», – сказал полузащитник мадридской команды.

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10 комментариев

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2nq7wq95fh
Вальверде и сам является таковым, я уверен если следующий Гл тренер Мадрида будет толковым, Федя раскроется очень сильно
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JENNINGS
Вальверде и Беллингем - уже настоящее и будущее полузащиты мадридского «Реала»! Два невероятных бриллианта!
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Богдан Бондарчук
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Феде, сейчас тебе тут расскажут что Беллингем - лишь красивая обёртка и он всегда будет находится в тени великих Ямала , Гави и Педри 🤡
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Cruel Snake
Беллингем очень впечатляет. А ведь только начало сезона. Здоровья и успехов парню и соответственно всей команде
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nikolozi33
Скромно, но правдиво!
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зак
Молодеж у Реала топовая, осталось подписать нападающего и правого защитника.
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corazón blanco
Абсолютно верно, Джуд прекрасно влился как в коллектив, так и в игровую модель. Реально складывается впечатление, что он уже не первый год в команде. Отличное взаимопонимание с партнерами на поле.
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Азамат Кабертай
Ответ 2nq7wq95fh
Вальверде и сам является таковым, я уверен если следующий Гл тренер Мадрида будет толковым, Федя раскроется очень сильно
под руководством Карло Вальверде и так прогрессирует ежегодно
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ML26
Ответ 2nq7wq95fh
Вальверде и сам является таковым, я уверен если следующий Гл тренер Мадрида будет толковым, Федя раскроется очень сильно
Иметь в полузащите Джуда и Феде — это нелегально
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