13-летний Кимбро стал самым молодым футболистом, сыгравшим на профессиональном уровне в США

13-летний футболист дебютировал в профессиональном матче и установил рекорд США.

13-летний форвард «Сакраменто Репаблик» Да’виан Кимбро вышел на замену на 87-й минуте матча ЮСЛ (второй после МЛС американский дивизион по силе) против «Лас-Вегас Лайтс» (2:0).

В возрасте 13 лет, 7 месяцев и 13 дней мексиканец стал самым молодым футболистом, сыгравшим на профессиональном уровне в США. До него рекорд ЮСЛ удерживал Аксель Кей, сыгравший в возрасте 13 лет, 9 месяцев и 9 дней в 2021 году.

Самым молодым американским футболистом, дебютировавшим в основной команде, был Фредди Аду, который сделал это за «Ди Си Юнайтед» в 2004 году в возрасте 14 лет, 10 месяцев и 1 дня.

Самым молодым игроком, забивавшим в ЮСЛ, является Альфонсо Дэвис, сейчас выступающий за «Баварию». Он сделал это в 15 лет, 6 месяцев и 13 дней.

Фото: twitter.com/SacRepublicFC

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS