13-летний Кимбро стал самым молодым футболистом, сыгравшим на профессиональном уровне в США

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Фредди Аду рекорды Альфонсо Дэвис ЮСЛ Футбол

13-летний футболист дебютировал в профессиональном матче и установил рекорд США.

13-летний форвард «Сакраменто Репаблик» Да’виан Кимбро вышел на замену на 87-й минуте матча ЮСЛ (второй после МЛС американский дивизион по силе) против «Лас-Вегас Лайтс» (2:0).

В возрасте 13 лет, 7 месяцев и 13 дней мексиканец стал самым молодым футболистом, сыгравшим на профессиональном уровне в США. До него рекорд ЮСЛ удерживал Аксель Кей, сыгравший в возрасте 13 лет, 9 месяцев и 9 дней в 2021 году.

Самым молодым американским футболистом, дебютировавшим в основной команде, был Фредди Аду, который сделал это за «Ди Си Юнайтед» в 2004 году в возрасте 14 лет, 10 месяцев и 1 дня.

Самым молодым игроком, забивавшим в ЮСЛ, является Альфонсо Дэвис, сейчас выступающий за «Баварию». Он сделал это в 15 лет, 6 месяцев и 13 дней.

Фото: twitter.com/SacRepublicFC

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10 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ Антон Фалафель
Обычно из таких скороспелов ничего не получается.
олды помнят Фредди Аду
+11
0
+11
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Yenchik
Давайте сейчас начнём по приколу 10летних выпускать в концовках матчей, чтоб рекорды обновить

Зачем они его выпускали? Он в 13 лет привлекается к игре за основу?
Бред
+4
0
+4
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Руслан Узденов
По ощущениям от фото, как минимум, ровесник Беллингема.
+3
0
+3
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Filipp Gorski
Малыш на все 18-20 выглядит
+1
0
+1
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Demyan Grachev
в сша такой чемп,что подобный недоросль может спокойно остановить месси и прочих иже с ним
+1
0
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Циник Петербургский
А еще бывают переписанные игроки. Чаще всего они почему-то бывают африканцами. Ни на что не намекаю, как говорится. Просто информация :)
+1
-1
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Антон Фалафель
Обычно из таких скороспелов ничего не получается.
+1
-1
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Leon Betov
Коротко об уровне футбола США
0
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