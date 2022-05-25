Экс-комиссар полиции Испании заявил, что на «Барсу» и Роселя давили из-за поддержки независимости Каталонии. Бывший президент клуба провел в заключении почти 2 года

Бывший комиссар испанской полиции признал, что на «Барселону» давили из-за поддержки независимости Каталонии.

В мае 2017 года бывшего президента «Барселоны» арестовали по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. В апреле того же года с него сняли все обвинения.

В октябре 2017 года сторонники движения за независимость Каталонии провели референдум о независимости региона, на котором за независимость проголосовало 90,18% участников голосования. Однако власти Испании не признали итоги референдума, посчитав его незаконным.

Росель и некоторые другие представители «Барселоны» активно поддерживали движения за независимость Каталонии.

«Когда господин Росель был президентом «Барсы», у него были проблемы. Все понимали, что «Барса» была элементом, связанным с независимостью [Каталонии], который необходимо было дестабилизировать», – заявил Хосе Мануэль Вильярехо.

Также Вильярехо рассказал, что судья по делу Роселя согласилась участвовать в операции против «Барсы» и ее бывшего президента из корыстных побуждений.

«Был разговор с судьей по фамилии Ламела. Она согласилась и попросила о ряде вещей, в том числе о помощи в переводе в Верховный суд.

Я предполагаю, что Ламела держал Роселя в тюрьме, потому что у нее были огромные связи в Национальным агентстве разведки в то время, и они пообещали помочь ей попасть в Верховный суд.

Проблема в том, что когда судья ошибается, ему за этого ничего не будет», – сказал Вильярехо.

Вильярехо – бывший комиссар полиции Испании. Он был арестован в 2017 году, его обвиняют в связях с коррумпированными испанскими политиками и бизнесменами.

В ходе дела Вильярехо заявил, что участвовал в операции «Каталония» – тайной полицейской операции, предположительно проводившейся правительством и направленной на сдерживание движения за независимость Каталонии.

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