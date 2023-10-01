РБ Зальцбург — Реал Сосьедад: прогноз на матч 3 октября 2023, Лига Чемпионов УЕФА

3 октября в Зальцбурге состоится матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. «РБ Зальцбург» на домашнем стадионе «Ред Булл Арена» будет принимать «Реал Сосьедад». Начало поединка запланировано на 19:45 по московскому времени.

Первый тур Лиги Чемпионов подарил много сюрпризов, один из которых победа австрийской команды в выездном матче с «Бенфикой», кто бы мог подумать что им получится увезти из Португалии 3 очка. «Реал Сосьедад» немного не дожал «Реал Интер» в стартовом туре, но все в свою копилку первое очко положил. Получится ли у «Зальцбурга» закрепиться на вершине таблицы, или же расклад в таблице запутается уже во втором туре, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: 1Х, ОЗ (да).

РБ Зальцбург

Австрийская команда в прошлом сезоне еврокубков также играла в групповом этапе Лиги Чемпионов. Тогда они заняли 3 место в своей группе Е, где первые 2 строчки достались «Челси» и «Милану», а замкнул квартет «Динамо Загреб». В 6 турах австрийцам тогда удалось набрать 6 баллов и всего 2 раза они проиграли. Но вот 4 очка им не хватило для выхода в плей-офф. Третья строчка команду отправила в Лигу Европы, где в первой же стадии 1/8 финала они не смогли пройти «Рому», проиграв по сумме двух матчей им (1:2).

«Зальцбургу» в текущем году в свои ряды подписал следующих футболистов: Бидструб, перешедший из «Брентфорда», Терзич из «Фиорентины», Ратков из «Бачка Топола», Турко из «Ювентуса U19», Нето из «Фортуны Д», Дахим из «Орхуса», Мендес из «РБ Брагантино», Моргалла из «Мюнхен 1860», Шлагер из «ЛАСК».

А покинули стан команды следующие игроки: Сеско, Сейвалд, Окафор, Кон, Адаму, Диаките, Бернеде, Бернардо и ряд игроков были отданы по арендам.

В текущем сезоне Чемпионата Австрии дела у команды идут неплохо и на данный момент они возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 22 балла после 9 сыгранных туров. На 4 балла они опережают ближайшего преследователя «Штурм», который сыграл на 1 тур меньше. Единственное поражение в текущем сезоне «Зальцбург» потерпел от скромного «БВ Линц» (0:1), где в домашней встрече не смог и вовсе забить гол, хотя было очень много голевых моментов.

В последнем сыгранном туре австрийского первенства команде удалось уверенно обыграть аутсайдера чемпионата «Аустрию Люстенау» (4:0), где к 39 минуте встречи уже удалось сделать хороший задел и повести во встрече (3:0).

Австрийская команда попала в Лигу Чемпионов текущего сезона за счет победы в австрийской Бундеслиге, которая в прошлом сезоне стала десятой кряду. Команде уверенно удалось тогда опередить своих оппонентов и лишь 1 встреча из 32 была тогда проиграна.

В текущем сезоне Лиги Чемпионов австрийцы стартовали мощно, с неожиданной победы в гостях над «Бенфикой» (2:0). Уже на 13 минуте встречи у португальцев был удален Антониу Силва за игру рукой, это и поспособствовало провальному для них матчу. Австрийцы забили по мячу в каждом из таймов, а в самом начале матче еще и не реализовали пенальти. После первого тура «Зальцбург» единолично идет во главе группы D,, имея 2 балла преимущества над ближайшими оппонентами.

Результаты «РБ Зальцбург» в 5 последних сыгранных матчах:

30.09.23 «Аустрия Люстенау» — «РБ Зальцбург» 0: 4 ;

0: ; 26.09.23 «Аустрия Зальцбург» — «РБ Зальцбург» 0: 4 ;

0: ; 23.09.23 «РБ Зальцбург» — «БВ Линц» 0: 1 ;

0: ; 20.09.23 «Бенфика» — «РБ Зальцбург» 0: 2 ;

0: ; 16.09.23 «Штурм» — «РБ Зальцбург» 2:2.

Интересные статические факты «РБ Зальцбург»:

Команда побеждает в 2 последних встречах;

В 7 из 10 последних играх были победы;

Последний домашний матч команды был проигран;

В 4 последних встречах «РБ» не забивают обе команды;

В 5 последних матчах было забито стабильно 3 и более гола за игру;

В 2 последних матчах в качестве хозяев команда забивала;

За последние сыгранных 3 матча команда в среднем забивает 3 гола за встречу;

В 9 из 10 последних играх зальцбургская команда отличается голом.

Прогноз на матч Ланс – Арсенал

Реал Сосьедад

Сосьедадская команда в прошлом сезоне играла во втором по силе европейском турнире — Лиге Европы. На групповой этапе этого турнира удалось занять 1 место, опередив «Манчестер Юнайтед» в таблице. А вылетели испанцы в плей-офф уже на стадии 1/8 финала, где по сумме двух встреч они уступили «Роме» (0:2), которая по итогу добралась до финала турнира.

«Реал Сосьедад» в текущем году подписал себе в состав следующих футболистов: Арсена Захаряна, купленного у московского «Динамо», Одриосола из «Реал Мадрид», Тирни из «Арсенала», Траоре из «Ренна».

А покинули команду следующие игроки: Порту, Гевара, Сагнан, Горосабел, Илльараменди, Покорны, Зубиауре.

«Реал С» в текущем розыгрыше Примеры сейчас располагается в таблице на 4 строчке и в активе имеет 15 баллов после 8 сыгранных туров. От лидирующего мадридского «Реала» они отстают на 6 очков и лишь 1 балл у них преимущества над пятым «Атлетиком» из Бильбао. А проиграла команда из Сан-Себастьяна лишь в одной встрече, это было в рамках пятого тура в матче с «Реал Мадрид» (1:2), хотя первый тайм был в пользу «Реала Сосьедад» (1:0). В последнем сыгранном 8 туре Ла Лиги был уверенно обыгран «Атлетик Бильбао» (3:0), такой успех был добыт за счет прекрасной реализации своих голевых моментов, которые соперник же имея их больше не смог воплотить в успех.

В групповой этап элитнейшего европейского турнира сосьедадская команда попала за счет занятой 4 строчки в прошлом сезоне Чемпионате Испании. Давно команда уже не играла в Лиге Чемпионов, но все же смогла туда попасть, уверенно опередив в таблице на 7 баллов «Вильярреал». А вот до бронзовой позиции им тогда не хватило 6 очков.

В стартовом туре группового этапа Лиги Чемпионов испанцы встречались с финалистом прошлого сезона этого турнира — с командой «Интер». Встреча завершилась боевой ничьей (1:1), где победы была упущена в самой концовке встречи, когда итальянцы отыгрались на 87 минуте. В целом же испанцы смотрелись поинтереснее чем итальянцы и создали голевых моментов гораздо больше, но вот воплотить их получилось только в 1 гол.

Результаты «Реал Сосьедад» в 5 последних сыгранных матчах:

30.09.23 «Реал Сосьедад» — «Атлетик Бильбао» 3 :0;

— «Атлетик Бильбао» :0; 27.09.23 «Валенсия» — «Реал Сосьедад» 0: 1 ;

0: ; 24.09.23 «Реал Сосьедад» — «Хетафе» 4 :3;

— «Хетафе» :3; 20.09.23 «Реал Сосьедад» — «Интер» 1:1;

17.09.23 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 2:1.

Интересные статические факты «Реал Сосьедад»:

Команда побеждает в 3 последних матчах;

В последней гостевой встрече была победа;

В 2 последних встречах сосьедадцев не забивают обе команды;

В 2 из 3 последних играх было забито по 3 и более мяча;

В среднем команда забивает 2 гола в последних 5 встречах;

Команда отличается голом в 6 последних матчах.

РБ Зальцбург – Реал Сосьедад: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 2 встречи. Преимущество в них на стороне «Зальцбурга» – 1 победа и 1 ничья. 4 мяча забито в них было австрийцами и 3 испанцами.

В очных встречах оппоненты показали следующий результат:

22.02.18 «Ред Булл Зальцбург» – «Реал Сосьедад» ( 2 :1).

– «Реал Сосьедад» ( :1). 15.02.18 «Реал Сосьедад» – «Ред Булл Зальцбург» (2:2).

В этих двух матчах обе команды забивали друг другу. Тогда клубы встречались в рамках Лиги Европы.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч РБ Зальцбург – Реал Сосьедад

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния испанскую команду, с минимальной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «РБ Зальцбург» — 2.79;

Ничья — 3.39;

Победа «Реал Сосьедад»— 2.64;

1X — 1.51;

X2 — 1.46;

Ф1 (0) — 2.00;

Ф2 (0) — 1.88;

ТБ (2,5) — 2.02;

ТМ (2,5) — 1.86;

ТБ (3) — 2.76;

ОЗ (да) — 1.75;

ОЗ (нет) — 2.00.

Австрийцы в двух последних очных матчах против испанцев не проигрывали. Да и в последних встречах команда выглядит очень здорово, что на кураже после победы в первом туре ЛЧ, она вполне способна забрать еще очки в свою копилку. Здесь можно заключить пари на на то что хозяева не проиграют, за довольно неплохой коэффициент 1.56.

Обе команды в последних встречах достаточно результативны, и в сыгранных двух очных встречах они забивали друг другу. Можно сделать ставку на ОЗ (да) за очень приличный кэф 1.75.

Где смотреть матч РБ Зальцбург – Реал Сосьедад

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