Где смотреть Наполи – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 3 октября
Во вторник, 3 октября, сыграют Наполи и Реал Мадрид в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Наполи – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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