Где смотреть Наполи – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 3 октября

Во вторник, 3 октября, сыграют Наполи и Реал Мадрид в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Наполи – Реал Мадрид

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Наполи – Реал