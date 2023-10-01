Горшков набрал 18 очков против «Спартака» в Fantasy РПЛ. У него дубль и сухой матч, «Крылья» выиграли 4:0

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия fantasy Юрий Горшков Футбол

Защитник Юрий Горшков принес «Крыльям Советов» победу над «Спартаком».

В 10-м туре РПЛ он забил два мяча в первом тайме, самарцы довели матч до победы со счетом 4:0.

Таким образом, Горшков набрал 18 очков в фэнтези-турнире РПЛ: по +6 за голы, +4 за сухой матч, а также +2 за 60+ минут на поле. Юрия заменили на 77-й минуте.

Горшков в составе на 10-й тур у 227 (0,83%) фэнтези-менеджеров, только один игрок сделал его капитаном.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Пари НН», а после паузы на матчи сборных проведут выездной матч с «Зенитом».

12 комментариев

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T622222
Абаскаль может прямо бежать в аэропорт
+5
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+5
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Artem Piatkov
Вчера смеялись над Зенитом
Сегодня проиграли 0:4 Крыльям (3 поражения подряд этому сопернику)

И даже не в лучший сезон Зенита отстают от него на 1 очко :)
Полное фиаско безтрофейника
+5
-1
+4
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2rmw28c6y6
Крылья Советов и лично Игорь Осинькин - Вы творите историю! Красавцы! Мой любимый Спартак бит по делу! Удачи вам и победы в чемпионате (жаль, конечно, ее не будет).
+2
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+2
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Алексей Шохов
спартак сливает абаскаля.
+1
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+1
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KKA
Ответ T622222
Абаскаль может прямо бежать в аэропорт
На Крыльях любви )
+1
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+1
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Ызяя
не готов спартак пока играть с лидерами нашего чемпионата
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dmitrii.gorelkin1964@gmail.com
Похороны в Самаре Пешком до Москвы Как раз к матчу с Динамо успеют Позорники
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Сергей Жарковский
Самару с безоговорочной победой! Абаскалю счастливого пути!👍
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Бартоломью
Сейчас показали флеш-интервью лучшего игрока матча Горшкова, отдельный респект ему за подчеркнуто-выделенную фразу самим Юрой в конце вью: " Вчера был заголовок Самара красно-белая, ни в коем случае Самара всегда зелено-бело-синяя" ))
С победой!
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Николай Дергачев
Ответ 2rmw28c6y6
Пока в России будут такие как ты, наша страна будет в жпе. Увы
ахах, чего?))
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Ян Рогачев
Ответ Алексей Шохов
спартак сливает абаскаля.
он сам сливается как может
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