Горшков набрал 18 очков против «Спартака» в Fantasy РПЛ. У него дубль и сухой матч, «Крылья» выиграли 4:0
Защитник Юрий Горшков принес «Крыльям Советов» победу над «Спартаком».
В 10-м туре РПЛ он забил два мяча в первом тайме, самарцы довели матч до победы со счетом 4:0.
Таким образом, Горшков набрал 18 очков в фэнтези-турнире РПЛ: по +6 за голы, +4 за сухой матч, а также +2 за 60+ минут на поле. Юрия заменили на 77-й минуте.
Горшков в составе на 10-й тур у 227 (0,83%) фэнтези-менеджеров, только один игрок сделал его капитаном.
В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Пари НН», а после паузы на матчи сборных проведут выездной матч с «Зенитом».
Сегодня проиграли 0:4 Крыльям (3 поражения подряд этому сопернику)
И даже не в лучший сезон Зенита отстают от него на 1 очко :)
Полное фиаско безтрофейника
С победой!