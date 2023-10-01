Горшков набрал 18 очков против «Спартака» в Fantasy РПЛ. У него дубль и сухой матч, «Крылья» выиграли 4:0

Защитник Юрий Горшков принес «Крыльям Советов» победу над «Спартаком».

В 10-м туре он забил два мяча в первом тайме, самарцы довели матч до победы со счетом 4:0.

Таким образом, набрал 18 очков в фэнтези-турнире РПЛ: по +6 за голы, +4 за сухой матч, а также +2 за 60+ минут на поле. Юрия заменили на 77-й минуте.

Горшков в составе на 10-й тур у 227 (0,83%) фэнтези-менеджеров, только один игрок сделал его капитаном.

В следующем туре « » сыграют в гостях с «Пари НН», а после паузы на матчи сборных проведут выездной матч с «Зенитом».