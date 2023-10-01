У «Лиона» 5 поражений и 2 ничьих в 7 турах Лиги 1. Семикратный чемпион Франции идет последним в таблице

Теги Лион Фабио Гроссо лига 1 Франция Реймс Лоран Блан Футбол

«Лион» продлил серию без побед до 7 матчей на старте сезона.

В 7-м туре Лиги 1 команда Фабио Гроссо, сменившего Лорана Блана на посту главного тренера, уступила «Реймсу» на выезде (0:2).

В первых 7 матчах Лиги 1 «Лион» потерпел 5 поражений и 2 раза сыграл вничью.

Семикратный чемпион Франции занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице лиги, набрав 2 очка.

Следующая игра «Лиона» состоится 8 октября – с «Лорьяном» дома. 

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7 комментариев

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Pure
бедняги, идут 20-ми в чемпионате из 18 команд))
+34
-2
+32
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Voltick
"Семикратный чемпион Франции идет 20-м в таблице"
Это вообще позорище - занимать 20-е место в чемпионате, в котором играет 18 команд.
+23
0
+23
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Злобный Конь
почему бы не пригласить Жардима?
+5
0
+5
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Lindeman
Обидно за Лион. Некогда гегемон во Франции теперь прозябает на дне таблицы
+4
-1
+3
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a.sh.s.
Ответ Pure
бедняги, идут 20-ми в чемпионате из 18 команд))
хаха, ну это же спортс)
+3
0
+3
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Злобный Конь
почему бы не пригласить Жардима?
чтобы точно вылететь? жардим не кризисный менеджер, в добавок, сбитый летчик.
+2
0
+2
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