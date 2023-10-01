У «Лиона» 5 поражений и 2 ничьих в 7 турах Лиги 1. Семикратный чемпион Франции идет последним в таблице
«Лион» продлил серию без побед до 7 матчей на старте сезона.
В 7-м туре Лиги 1 команда Фабио Гроссо, сменившего Лорана Блана на посту главного тренера, уступила «Реймсу» на выезде (0:2).
В первых 7 матчах Лиги 1 «Лион» потерпел 5 поражений и 2 раза сыграл вничью.
Семикратный чемпион Франции занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице лиги, набрав 2 очка.
Следующая игра «Лиона» состоится 8 октября – с «Лорьяном» дома.
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Это вообще позорище - занимать 20-е место в чемпионате, в котором играет 18 команд.