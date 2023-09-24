У «Лиона» 4 поражения и 2 ничьих в 6 турах Лиги 1. Семикратный чемпион Франции идет 16-м в таблице

Теги Лион лига 1 Франция Брест Футбол

«Лион» не одержал ни одной победы в первых 6 турах Лиги 1.

В субботу команда Фабио Гроссо уступила «Бресту» в чемпионате Франции (0:1). В первых 6 матчах Лиги 1 «Лион» потерпел 4 поражения и 2 раза сыграла вничью. 

В данный момент семикратный чемпион Франции занимает 16-е место в турнирной таблице лиги, набрав 2 очка. Ниже располагаются «Клермон» и «Ланс» (по 1 баллу), но они провели на один матч меньше. 

Следующая игра «Лиона» состоится 1 октября – команда встретится с «Реймсом». 

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6 комментариев

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llolishe
Как можно было скинуть Барколя в ПСЖ в такой то ситуации
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Эффективный менеджмент Текстора во всей красе. Если раньше Лион был дырой в защите, но забивал исправно. Сейчас атас по всем фронтам. 10 место - это будет достижением в этом году
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Кирилл Голивец
Там ещё удивительно первое место Бреста (не белорусского)
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Максим Черкашин
Ответ llolishe
Как можно было скинуть Барколя в ПСЖ в такой то ситуации
Потому что, он провёл только один сезон нормально. До этого его почти в Санкт-Галлен отправили. У Лиона проблемы с деньгами вот и продали.:)))))
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