У «Лиона» 4 поражения и 2 ничьих в 6 турах Лиги 1. Семикратный чемпион Франции идет 16-м в таблице

«Лион» не одержал ни одной победы в первых 6 турах Лиги 1.

В субботу команда Фабио Гроссо уступила «Бресту» в чемпионате Франции (0:1). В первых 6 матчах Лиги 1 «Лион» потерпел 4 поражения и 2 раза сыграла вничью.

В данный момент семикратный чемпион Франции занимает 16-е место в турнирной таблице лиги, набрав 2 очка. Ниже располагаются «Клермон» и «Ланс» (по 1 баллу), но они провели на один матч меньше.

Следующая игра «Лиона» состоится 1 октября – команда встретится с «Реймсом».

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