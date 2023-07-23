Легенды «Баварии» и «Боруссии» провели матч-реванш финала ЛЧ-2012/13. Мюнхенцы снова победили 2:1

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Даниэль ван Бейтен Бастиан Швайнштайгер Андреас Оттль Рой Макай Клаудио Писарро Рафинья Ханс-Йорг Бутт Роман Вайденфеллер Деде Антонио да Силва Оливер Кирх бундеслига Германия Клаус Аугенталер Лига чемпионов УЕФА Ивица Олич Зе Роберто Давид Одонкор Младен Петрич Марио Манджукич Альянц Арена Данте Луис Густаво Фелипе Сантана Марсель Шмельцер Джером Боатенг Юлиан Шибер Кевин Гросскройц Свен Бендер Диего Контенто Том Штарке Пауло Сержио Феррейра Моритц Ляйтнер Максимилиан Ридмюллер Лукас Рэдер Томас Линке Владимир Ранкович Йорг Хайнрих ретро Ибрахим Танко Футбол

«Бавария» и «Боруссия» провели выставочный матч-реванш финала Лиги чемпионов-2012/13.

В матче на «Альянц-Арене» приняли участие экс-игроки «Баварии» и «Боруссии».

Игра продолжалась два тайма по 30 минут. Победу со счетом 2:1 одержали легенды «Баварии». В составе мюнхенцев голы забили Клаудио Писарро и Луис Густаво, за «Боруссию» забил Кевин Гросскройц. На матче присутствовали около 45 тысяч болельщиков.

В финале ЛЧ-2012/13, прошедшего на «Уэмбли», «Бавария» обыграла «Дортмунд» со счетом 2:1.

Участники матча:

«Бавария»: Том Штарке, Лукас Рэдер, Максимилиан Ридмюллер, Ханс-Йорг Бутт, Данте, Даниэль ван Бейтен, Марио Манджукич, Рой Макай, Бастиан Швайнштайгер, Луис Густаво, Зе Роберто, Рафинья, Клаудио Писарро, Джером Боатенг, Томас Линке, Диего Контенто, Владимир Ранкович, Андреас Оттль, Клаус Аугенталер, Ивица Олич, Пауло Сержио Феррейра;

«Боруссия Дортмунд»: Роман Вайденфеллер, Свен Бендер, Младен Петрич, Деде, Кевин Гросскройц, Оливер Кирх, Юлиан Шибер, Давид Одонкор, Фелипе Сантана, Марсель Шмельцер, Антонио да Силва, Ибрахим Танко, Моритц Ляйтнер, Йорг Хайнрих.

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12 комментариев

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Donald J. Trump
После матча Бавария по привычке увела половину легенд Борусии бесплатно.
+11
-2
+9
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rigobersong
Рой Макай!:)) Легенда!:)) Кстати самый быстрый гол до сих пор ему принадлежит в ЛЧ, а знаете кого он тогда продырявил?:))
+17
-11
+6
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Enchanter WIZZARD
Жаль Дортмунд не пригласил Росицки и Коллера - двух знаковых фигур Боруссии нулевых
+5
-3
+2
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Тарас Озбилиз
сливать баварии - это в генах боруссии
+1
0
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0mertas626
Ответ tampa-bay
А если бы выиграл Дортмунд, им вручили бы кубок ЛЧ?
Шоколадный
+1
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Amalfitano
Линке и Хайнрих это всё же про финалы ЛЧ что были у этих клубов в 90-х.))
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Абдул Абакаев
шмели и тут не сдюжили
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G_Batigol
Если были бы те же составы то Боруссия победил бы, все же состав моложе был. Левандовски, Гюндоган, Ройс, Хуммельс в порядке.
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kunaguero
Из этих людей в том финале играло хорошо если человек 5
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0mertas626
Ответ rigobersong
Рой Макай!:)) Легенда!:)) Кстати самый быстрый гол до сих пор ему принадлежит в ЛЧ, а знаете кого он тогда продырявил?:))
Реал) на 10 или 11 секунде вроде
+3
-3
0
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