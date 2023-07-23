Легенды «Баварии» и «Боруссии» провели матч-реванш финала ЛЧ-2012/13. Мюнхенцы снова победили 2:1

«Бавария» и «Боруссия» провели выставочный матч-реванш финала Лиги чемпионов-2012/13.

В матче на «Альянц-Арене» приняли участие экс-игроки «Баварии» и «Боруссии».

Игра продолжалась два тайма по 30 минут. Победу со счетом 2:1 одержали легенды «Баварии». В составе мюнхенцев голы забили Клаудио Писарро и Луис Густаво, за «Боруссию» забил Кевин Гросскройц. На матче присутствовали около 45 тысяч болельщиков.

В финале ЛЧ-2012/13, прошедшего на «Уэмбли», «Бавария» обыграла «Дортмунд» со счетом 2:1.

Участники матча:

« »: , , Максимилиан Ридмюллер, Ханс-Йорг Бутт, , Даниэль ван , Марио Манджукич, Рой Макай, Бастиан Швайнштайгер, Луис Густаво, Зе Роберто, Рафинья, Клаудио Писарро, Джером Боатенг, Томас Линке, Диего Контенто, Владимир Ранкович, Андреас Оттль, Клаус Аугенталер, Ивица Олич, Пауло Сержио Феррейра;

«Боруссия Дортмунд»: Роман Вайденфеллер, Свен Бендер, Младен Петрич, Деде, Кевин Гросскройц, Оливер Кирх, Юлиан Шибер, Давид Одонкор, Фелипе Сантана, Марсель Шмельцер, Антонио да Силва, Ибрахим Танко, Моритц Ляйтнер, Йорг Хайнрих.