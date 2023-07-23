Легенды «Баварии» и «Боруссии» провели матч-реванш финала ЛЧ-2012/13. Мюнхенцы снова победили 2:1
«Бавария» и «Боруссия» провели выставочный матч-реванш финала Лиги чемпионов-2012/13.
В матче на «Альянц-Арене» приняли участие экс-игроки «Баварии» и «Боруссии».
Игра продолжалась два тайма по 30 минут. Победу со счетом 2:1 одержали легенды «Баварии». В составе мюнхенцев голы забили Клаудио Писарро и Луис Густаво, за «Боруссию» забил Кевин Гросскройц. На матче присутствовали около 45 тысяч болельщиков.
В финале ЛЧ-2012/13, прошедшего на «Уэмбли», «Бавария» обыграла «Дортмунд» со счетом 2:1.
Участники матча:
«Бавария»: Том Штарке, Лукас Рэдер, Максимилиан Ридмюллер, Ханс-Йорг Бутт, Данте, Даниэль ван Бейтен, Марио Манджукич, Рой Макай, Бастиан Швайнштайгер, Луис Густаво, Зе Роберто, Рафинья, Клаудио Писарро, Джером Боатенг, Томас Линке, Диего Контенто, Владимир Ранкович, Андреас Оттль, Клаус Аугенталер, Ивица Олич, Пауло Сержио Феррейра;
«Боруссия Дортмунд»: Роман Вайденфеллер, Свен Бендер, Младен Петрич, Деде, Кевин Гросскройц, Оливер Кирх, Юлиан Шибер, Давид Одонкор, Фелипе Сантана, Марсель Шмельцер, Антонио да Силва, Ибрахим Танко, Моритц Ляйтнер, Йорг Хайнрих.
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