Первая лига. СКА играет с «Кубанью», «Динамо» Махачкала в гостях у «Енисея», «Шинник» против «Тюмени»

Теги Химки результаты Первая лига Торпедо Шинник КАМАЗ СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Сокол Черноморец Новороссийск Тюмень Нефтехимик Волгарь Алания Владикавказ Ленинградец Кубань Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

СКА играет с «Кубанью» в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье «Динамо» Махачкала сыграет с «Енисеем» на выезде, «Шинник» примет «Тюмень». 

В понедельник «Акрон» будет противостоять «Химкам», а завершится тур матчем «Сокол» – «Алания». 

Первая лига

12-й тур

СКА Хабаровск – Кубань 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
1 октября, 07.00, «им. Ленина»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 20 Кожемякин, 2:0 – 25 Никитин.

 

Торпедо – Ленинградец
Дата проведения
1 октября, 13.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Енисей – Динамо Махачкала
Дата проведения
1 октября, 13.00, «стадион Центральный Красноярск»
Онлайн матча

 

Шинник – Тюмень
Дата проведения
1 октября, 16.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Черноморец – Волгарь
Дата проведения
1 октября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Арсенал Тула
Дата проведения
1 октября, 18.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

Родина – КАМАЗ
Дата проведения
2 октября, 16.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча

 

Акрон – Химки
Дата проведения
2 октября, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Сокол – Алания
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Локомотив»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий