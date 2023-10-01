Первая лига. СКА играет с «Кубанью», «Динамо» Махачкала в гостях у «Енисея», «Шинник» против «Тюмени»
СКА играет с «Кубанью» в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги.
Также в воскресенье «Динамо» Махачкала сыграет с «Енисеем» на выезде, «Шинник» примет «Тюмень».
В понедельник «Акрон» будет противостоять «Химкам», а завершится тур матчем «Сокол» – «Алания».
Первая лига
12-й тур
- Дата проведения
- 1 октября, 07.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 1 октября, 13.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 1 октября, 13.00, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 1 октября, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 2 октября, 16.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
- Дата проведения
- 2 октября, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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