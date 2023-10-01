Первая лига. СКА играет с «Кубанью», «Динамо» Махачкала в гостях у «Енисея», «Шинник» против «Тюмени»

СКА играет с «Кубанью» в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье « » Махачкала сыграет с « » на выезде, « » примет «Тюмень».

В понедельник « » будет противостоять «Химкам», а завершится тур матчем «Сокол» – « ».

Первая лига

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS