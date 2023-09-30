Мантуан об 1:3: «Заслуга «Оренбурга» есть, но именно «Зенит» проиграл матч»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан объяснил поражение «Зенита» от «Оренбурга».

«Зенит» проиграл со счетом 1:3 в гостевом матче 10-го тура Мир РПЛ.

– Матч – провальный. Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате.

Но мы не должны жаловаться и сожалеть. Видим ошибки, которые совершили, нужно над ними поработать, учесть и постараться избежать их в будущем.

Уже через несколько дней следующая игра, поэтому нужно сейчас сосредоточиться на ней. Но, конечно, забывать то, что произошло сегодня, нельзя.

– Где именно случился этот провал? Где надлом? Мы привыкли видеть, что «Зенит», проигрывая и два мяча, и в три, может это ликвидировать.

– На самом деле мы создали достаточное количество моментов, и, если я не путаю, по статистике нанесли большее количество ударов по воротам. Просто, к сожалению, мяч не зашел в сетку – так бывает, это футбол. У соперника залетели голы, у нас – нет.

И я понимаю, где мы допустили промахи как команда, где произошли оборонительные недочеты. Нужно исправляться, работать над этим и в дальнейшем стараться не допускать.

– Чего было больше: «Зенит» проиграл или соперник выиграл?

– Безусловно, со всем уважением отношусь к сопернику, но все-таки думаю, что сегодня именно «Зенит» проиграл матч.

Столько было моментов, столько возможностей для взятия ворот – нам этого не удалось.

Повторюсь: нужно сделать выводы. Заслуга «Оренбурга», конечно же, есть в этой победе, но мы упустили игру, – сказал полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.

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5 комментариев

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Иван Новиков
Что за гений догадался Ракицкого поставить в ворота?
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Гамарджоба Генацвале
Уже второй матч именно Зенит проигрывает, а не соперники выигрывают.Ну я не против, пусть дальше так думают.
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Andrey Yaroslavtsev
Матч не зашёл в сетку?
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iMax
Барби одолели Кенов))
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Ветер
Отдайте уже Зениту, Кубок ЛЧ. Наныли.
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